Seconda notte stagionale NBA, con ben undici partite e sfide già spettacolari. I fari erano puntati sul Madison Square Garden e la sfida tra New York Knicks e Boston Celtics non ha tradito le attese. La spuntano i padroni di casa per 138-134 dopo due supplementari, trascinati dai 35 punti (più 8 rimbalzi e 9 assist) di Julius Randle e dai 32 punti di Evan Fournier, a cui si aggiunge la doppia-doppia di Mitchell Robinson. Agli ospiti non bastano i 46 punti di uno scatenato Jaylen Brown.

Successo in volata anche per gli Charlotte Hornets. Trascinati da un Lamelo Ball che flirta con la tripla doppia (31-9-7), la franchigia di Michael Jordan stende Indiana per 123-122. Ai Pacers non bastano i 33 punti e 15 rimalzi di Domantas Sabonis, i 28 e 11 assist di Malcolm Brogdon e l'ottimo esordio del rookie Chris Duarte, che fattura 27 punti. Rimanendo nella Eastern Conference, da segnalare la buona partenza dei nuovi Chicago Bulls, che puntano al salto di qualità dopo diverse stagioni mediocri. I Tori superano la resistenza dei Detroit Pistons e si impongono per 94-88 grazie ai 34 punti di Zach Lavine e alla doppia-doppia (15+15) di Nikola Vucevic.

Nella sfida da piani alti dell'Ovest c'è gloria per i Denver Nuggets, vittoriosi sui Phoenix Suns per 110-98. Il faro delle pepite è ovviamente Nikola Jokic, che mette insieme 27 punti e 13 rimbalzi (ma "solo" 2 assist). I finalisti NBA 2021 giocano di squadra, portando sette uomini in doppia cifra, ma cedono nel secondo tempo. Tutto facile per gli Utah Jazz, che superano a domicilio gli Oklahoma City Thunder col netto punteggio di 107-86. Troppo solidi, soprattutto difensivamente, Rudy Gobert e compagni, col francese che mette le cose in chiaro con una prestazione da 16 punti e 21 rimbalzi.

Successo netto anche per Philadelphia, che non ha bisogno di Ben Simmons per battere New Orleans. Joel Embiid ne mette 22 (con 6 rimbalzi e 5 assist), Tobias Harris confeziona una doppia-doppia da 20 punti e 12 rimbalzi e i Sixers vincono per 117-97. Ai Pelicans non bastano i 48 punti combinati di Ingram e Alexander-Walker.

