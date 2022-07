Danilo Gallinari verso la sua nuova franchigia NBA, i Boston Celtics. Il oltre 13 milioni di dollari complessivi con Malcolm Brogdon. Entrambi saranno chiamati a rafforzare considerevolmente la second-unit biancoverde: Gallinari contribuirà alla causa di Boston con ciò che sa fare meglio, ovverosia crearsi un tiro dal palleggio, andare in lunetta con continuità, risultare ottimo tiratore in spot-up sugli scarichi dei compagni e svolgere anche qualche compito, per lui tutt'altro che insolito, da playmaker secondario. Nella conferenza di presentazione, riportata da Sky Sport, l'Azzurro si è definito entusiasta di poter giocare con questa storica franchigia e di puntare, senza dubbio, al titolo NBA. Parole al miele diverso la sua nuova franchigia NBA, i. Il "Gallo" ha firmato un biennale - totalmente garantito e con player-option nella seconda stagione - dacomplessivi con i vice-campioni in carica della NBA e oggi è stato ufficialmente presentato insieme all'altro nuovo giocatore dei Celtics,. Entrambi saranno chiamati a rafforzare considerevolmente la: Gallinari contribuirà alla causa di Boston con ciò che sa fare meglio, ovverosiadal palleggio,con continuità, risultaresugli scarichi dei compagni e svolgere anche qualche compito, per lui tutt'altro che insolito, da. Nella conferenza di presentazione, riportata da, l'Azzurro si è definito entusiasta di poter giocare con questa storica franchigia e di puntare, senza dubbio, al titolo NBA.

Ad

"Molti motivi mi hanno spinto a venire qui a Boston. Uno dei principali è dato dal fatto che mio padre (Vittorio Gallinari, ex stella dell'Olimpia Milano, ndr) mi ha sempre fatto seguire i Celtics mentre crescevo, visto che lui tifava per Larry Bird. per questo quando c’è stata l’opportunità non ci ho pensato due volte. Qui c’è storia ovunque, lo si percepisce appena si entra nella facility: la scelta è stata facile". Queste le prime dichiarazioni dell'Azzurro, il quale ha poi rivelato un aneddoto riguardante il suo esordio in NBA e proprio "Larry Legend": "Al primo incontro dopo essere stato scelto dai New York Knicks, Donnie Walsh mi diede un DVD di Larry Bird, dicendomi di guardarlo ogni giorno e vedere quello che avrei potuto replicare. Ovviamente lui è una leggenda ed è irraggiungibile, ma li ho studiati ogni giorno. È bellissimo ora poter essere qui, non vedo l’ora di indossare questi colori".

Basket Gentile, incidente a Formentera: cade da un balcone e si rompe una vertebra 3 ORE FA

Infine, un pensiero quasi dovuto al tanto ambito titolo NBA, anello che Gallinari vorrebbe mettersi al dito prima di tornare in Europa, a Milano, da promesso sposo dell'Olimpia: "In questo momento penso solo a vincere il titolo, è un pensiero fisso. Ho sempre sognato di poter giocare davanti a questi tifosi". In carriera, Gallinari vanta 728 presenze nella regular season NBA, in cui sta viaggiando a 15.6 punti, 4.8 rimbalzi e 2.0 assist di media col 38% da oltre l'arco.

Serie A Gigi Datome resta a Milano: "Felice di proseguire con l'Olimpia" 8 ORE FA