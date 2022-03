Torneo NCAA fa bene anche alle quotazioni in vista del Draft NBA di Paolo Banchero. Infatti, secondo l'ultimo Mock Draft rilasciato dal sito ESPN con le proiezioni in vista delle scelte di giugno, il talento di origini italiane è dato alla numero 2 assoluta alle spalle di Chet Holmgren, e davanti a Jabari Smith e Jaden Ivey. Una posizione che potrebbe ancora migliorare se Banchero fosse protagonista alla Final Four dato che è l'unico di Smith con Auburn al secondo turno, la Gonzaga di Holmgren e la Purdue di Ivey alle Sweet Sixteen. La cavalcata nel con Duke fino alla Final Four di New Orleans fa bene anche alle quotazioni in vista deldi. Infatti, secondo l'ultimorilasciato dal sitocon le proiezioni in vista delle scelte di giugno, il talento di origini italiane è dato allaalle spalle di, e davanti a. Una posizione che potrebbe ancora migliorare sefosse protagonista alladato che è l'unico di questi grandi prospetti ad essere ancora in corsa al Torneo : gli altri sono usciti prematuramente,conal secondo turno, ladie ladialle

Ad

Se Holmgren è stato limitato dai falli ma ha mostrato le proprie doti di eccellente difensore al ferro e tutte quelle caratteristiche che lo rendono un fenomenale unicorno che fa gola alle franchigie NBA, Smith e Ivey hanno evidenziato qualche limite in particolare quando il gioco si è fatto più duro. Nel tracollo di Auburn con Miami Jabari Smith ha chuso con 10 punti e 15 rimbalzi ma ha tirato con un disastroso 3 su 16 dal campo; Jaden Ivey è stato quasi deleterio nel ko di Auburn contro la "cinderella" St. Peter's compilando un referto da 9 punti e 8 rimbalzi ma appena 2 assist, 1 su 6 da tre e 6 palle perse.

NCAA Duke continua a ballare: Banchero e coach K alla Final Four 27/03/2022 A 08:18

Banchero invece, arrivato al Torneo con delle quotazioni in ribasso (qualche sito lo dava addirittura alla numero 5), ha cambiato marcia confermandosi il più pronto tra tutti i prospetti da NBA e in grado di essere decisivo per Duke nei momenti chiave delle partite. Soprattutto, ha mostrato ancora una volta di essere già un attaccante di razza ad appena 19 anni, un giocatore in grado di creare per sè e per gli altri con una facilità e una maturità rare: bravissimo a costruirsi il tiro e da qualsiasi posizione, da tre, dalla media, andando al ferro, fronte o spalle a canestro, sa passare e palleggiare, e ha leadership. L'8 su 15 dall'arco nelle quattro gare al Torneo è qualcosa che avrà fatto molto piacere agli scout in chiave NBA, così come i 15 assist a fronte di 9 perse.

Banchero al Torneo NCAA

vs Cal State Fullerton: 17 punti in 33', 7-14 al tiro, 2-4 da tre, 10 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate, 2 perse

vs Michigan State: 19 punti in 38', 8-14 al tiro, 2-5 da tre, 7 rimbalzi, 4 assist, 1 stoppate, 5 perse

vs Texas Tech: 22 punti in 37', 7-12 al tiro, 3-4 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist, 1 persa

vs Arkansas: 16 punti in 38', 4-11 al tiro, 1-2 da tre, 7 rimbalzi, 3 assist, 1 stoppata, 1 persa

Viceversa ha fatto vedere le solite lacune in difesa, il suo punto debole. Energia e concentrazione sono ondivaghe, è apparso lento nelle rotazioni e fa piuttosto fatica nella marcatura sul pick and roll, senza contare che è stato indicato come anello più debole nella difesa di Duke. Questi sono i dubbi in chiave NBA dove gli spazi si allargano a dismisura, ritmo e velocità aumentano, e quindi bisognerà capire come può essere "nascosto" un giocatore come Paolo. Però dopo 38 partite nelle quali gli scout hanno esiminato tutto e il contrario di tutto, è difficile pensare di non scegliere un talento offensivo del calibro di Banchero, salito ancor di più di livello con l'avenzare nel Torneo e contro due difese eccellenti come quelle di Texas Tech e Arkansas. L'approdo fino alla numero 1 è tutt'altro che esclusa.

La Top 10 di ESPN

1. Chet Holmgren | Gonzaga | PF

2. Paolo Banchero | Duke | PF/C

3. Jabari Smith | Auburn | SF/PF

4. Jaden Ivey | Purdue | PG/SG

5. Keegan Murray | Iowa | PF/C

6. Shaedon Sharpe | Kentucky | SG

7. Jalen Duren | Memphis | C

8. AJ Griffin | Duke | SF/PF

9. Johnny Davis | Wisconsin | PG/SG

10. Bennedict Mathurin | Arizona | SF

NCAA Banchero non brilla ma resta Top 3 per il Draft NBA 24/02/2022 A 13:32