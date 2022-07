Basket

Basket - NBA: Luka Doncic: "Europei tosti con Giannis e Jokic, vogliamo vincere"

Intervistato al Quai54 a Parigi, il più grande evento del mondo di streetball, Luka Doncic commenta l’evento e la sua stagione NBA con uno sguardo agli Europei 2022. La Slovenia arriva da campione uscente ma sarà in grado di ripetersi anche in questa edizione? Ce lo dice il 3 volte NBA First Team!

00:02:27, 20 minuti fa