Paolo Banchero ha debuttato con un giorno. Ma quando? Due notti fa, nella trasferta di Detroit,ha debuttato con una delle migliori prestazioni della storia per un rookie . Meglio anche di quanto fece LeBron James. Il suo nome è già accostato al concetto di potenziale "next big thing" del basket a livello globale. E poterlo vedere, un giorno, con la maglia azzurra, carica in maniera enorme le prospettive per la nostra Nazionale. Già,. Ma quando?

La prima scelta del draft, che ha ricevuto la cittadinanza italiana per il nonno ligure, si è sempre espresso in maniera entusiasta nei confronti del nostro Paese. E, a pochi giorni dall'inizio della regular-season NBA, ha posato tenendo tra le mani il tricolore in occasione del media-day a Orlando. La sua promessa di giocare in azzurro, però, non si è ancora concretizzata. E, non avendo mai rappresentato alcuna nazionale, potrebbe, in via ipotetica, giocare ancora per gli States. Un rischio destinato ad aumentare se le sue prestazioni dovessero proseguire su livelli da superstar assoluta già in questa stagione.

Paolo Banchero mostra la bandiera italiana durante il media day degli Orlando Magic, NBA 2022-23 Credit Foto From Official Website

Coach Gianmarco Pozzecco, reduce dai quarti di finale a Eurobasket, non intende però perdere tempo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il coach della Nazionale volerà negli States tra fine novembre e i primi giorni di dicembre con il gm azzurro, Salvatore Trainotti, per parlare faccia-a-faccia con Banchero e convincerlo a indossare la casacca dell'Italia già nella prossima estate, in occasione dei Mondiali.

in vetta al Gruppo L in coabitazione con la Spagna (5-1). E sarà proprio la Spagna la prossima avversaria, in campo l'11 novembre a Pesaro, prima di una trasferta molto insidiosa in Georgia. All'Italia il compito di qualificarsi, anche senza i giocatori di Eurolega. A Banchero quello di onorare la promessa e presentarsi in azzurro ai Mondiali. L'Italbasket deve ancora qualificarsi, ma i due successi su Ucraina Georgia raccolti nella finestra di fine agosto hanno ridisegnato la classifica, lanciando la formazione azzurrain coabitazione con la Spagna (5-1). E sarà proprio la Spagna la prossima avversaria, in campo l'11 novembre a Pesaro, prima di una trasferta molto insidiosa in Georgia. All'Italia il compito di qualificarsi, anche senza i giocatori di Eurolega. A Banchero quello di onorare la promessa e presentarsi in azzurro ai Mondiali.

