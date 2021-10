In Spagna è il grande giorno di Pau Gasol: la leggenda del basket iberico ha annunciato il ritiro all'età di 41 anni durante una conferenza stampa organizzata al Gran Teatro Liceo di Barcellona, la sua città. "Mi ritiro dal basket pro. È una decisione difficile dopo tanti anni, ma anche una decisione meditata che mi porta cambiamento e di cui dovrò approfittare. Non è causata da alcun infortunio. Sono molto felice di aver potuto concludere il mio percorso col Barcellona e di aver partecipato alla mia quinta Olimpiade con la Spagna", ha esordito Pau che ha iniziato la sua carriera proprio col Barcellona nel 1998 e l'ha chiusa con la 'camiseta blaugrana' nella stagione 2020-21, impreziosita appunto dalla partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo con la Spagna.

Pau, che ha giocato 18 stagioni in America in NBA vincendo due titoli coi Los Angeles Lakers nel 2009 e 2010, si è visibilmente emozionato parlando di Kobe Bryant, un "fratello" più che un compagno di squadra con cui ha condiviso il parquet e ha conquistato quei due anelli. Con la voce rotta e gli occhi lucidi ha detto: "Un grazie speciale al mio compagno Kobe Bryant, mi dispiace tantissimo che non sia qui in questo momento. La vita sa essere molto ingiusta a volte, per lui e per sua figlia Gigi... Mi ha insegnato a essere un miglior leader, un miglior giocatore, un vincente, e io l'ho sempre ocnsiderato il mio fratello maggiore. Grazie Kobe". Proprio i Lakers terranno una cerimonia per ritirare la sua maglia numero 16, come riportato da The Athletic.

Tanti, tantissimi, i ringraziamenti di Pau: "I tifosi che mi hanno sempre sostenuto, quando il palazzo vibra ti fanno sentire davvero speciale. Voglio anche ringraziare tutti i fisioterapisti, gli allenatori, gli sponsor, tutto il lavoro che avete svolto". Poi il compagno e amico di sempre, al Barcellona e con la Spagna, Juan Carlos Navarro: "Voglio evidenziare la figura di Juan Carlos Navarro. Mi hai insegnato il significato dell'amicizia". E ovviamente suo fratello Marc, compagno e avversario in tante battaglie, in NBA e con la nazionale: "Voglio ringraziare mio fratello, perché abbiamo iniziato a giocare da bambini nel cortile di casa dei nostri nonni. Avere un fratello e poter giocare con te mi ha sempre motivato e ho visto la tua capacità di eccellere".

Dopo aver parlato di alcuni allenatori tra cui Phil Jackson e Gregg Popovich, della nazionale spagnola, 'La Familia', e della sua famiglia, Pau Gasol ha risposto a chi gli chiedeva di come vorrà essere ricordato: "Come qualcuno che ha dato tutto, che ha fatto del suo meglio e che ha dato se stesso. È molto bello giocare come ho fatto fino a 41 anni. Grato di aver avuto la carriera che ho avuto". Ora per Pau Gasol inizia una nuova vita: "Si chiude una tappa da giocatore ma si continua con nuovi progetti. Fare l'allenatore? È qualcosa che richiede molta dedizione, io sono molto esigente. Ho intenzione di esplorare il ruolo di consulente o il percorso esecutivo, con un alto livello di dedizione ma con un po' più di flessibilità. Ora inizia una fase di apprendimento". E c'è la voglia di fare qualcosa per i più giovani: "Sono coinvolto con l'accademia e con mio fratello Marc, con un progetto molto importante nel Basket Girona. Cercheremo di ispirare quelli che vengono dopo, spero che abbiamo avuto e avremo quell'impatto. Lo sport spagnolo è stato ad un livello molto alto, dobbiamo continuare a investire, nelle infrastrutture e nel supporto".

Pau Gasol conclude la sua carriera da atleta professionista con un palmarès con pochi eguali nel basket non solo europeo, ma addirittura mondiale:

1 Oro Mondiale (Giappone 2006)

2 titoli NBA (coi Lakers, 2009 e 2010)

3 medaglie Olimpiche (argento a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012, bronzo a Rio nel 2016)

7 medaglie Europee (oro nel 2009, 2011 e 2015, argento nel 2003 e nel 2007, bronzo nel 2001 e 2017)

2 titoli spagnoli (2001 e 2021) e una coppa del Re (2001)

MVP ai Mondiali, 2 volte MVP agli Europei, 1 premio di rookie dell'anno e 6 volte All Star in NBA

