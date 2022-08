Italia sul percorso che porta alle qualificazioni per la World Cup 2023 e per Eurobasket, ma Gianmarco Pozzecco prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. "La cosa che conta per me è come i ragazzi scendono in campo e come vivono emotivamente la partita. Oggi siamo stati intensi ed è l’unica cosa che ha un valore assoluto. Voglio vedere giocatori che riescano ad esprimere le loro abilità e per farlo devono avere tranquillità, consapevolezza, fiducia e confidenza. Lo stesso vale a livello di squadra: è la base del mio lavoro. Andiamo per la nostra strada, consapevoli che l’atteggiamento che abbiamo avuto oggi contro una squadra dalla difficile gestione come la Serbia sia quello giusto anche contando la stanchezza. Nel complesso sono contento", le parole del ct al sito della Federazione. Tre amichevoli e tre sconfitte per l'sul percorso che porta allee per, ma dopo il ko per 90-86 contro la Serbia il ctprova a guardare il bicchiere mezzo pieno. "La cosa che conta per me è come i ragazzi scendono in campo e come vivono emotivamente la partita. Oggi siamo stati intensi ed è l’unica cosa che ha un valore assoluto. Voglio vedere giocatori che riescano ad esprimere le loro abilità e per farlo devono avere tranquillità, consapevolezza, fiducia e confidenza. Lo stesso vale a livello di squadra: è la base del mio lavoro. Andiamo per la nostra strada, consapevoli che l’atteggiamento che abbiamo avuto oggi contro una squadra dalla difficile gestione come la Serbia sia quello giusto anche contando la stanchezza. Nel complesso sono contento", le parole delal sito della Federazione.

Oggi siamo stati intensi ed è l’unica cosa che ha un valore assoluto, l’atteggiamento che abbiamo avuto è giusto. Nel complesso sono contento

Domani, sabato, l'Italia sfiderà la Repubblica Ceca nella finale per il terzo posto della Supercup di Amburgo: i cechi, battuti 101-90 dalla Germania nella seconda semifinale, saranno senza l'infortunato Tomas Satoransky, e si affideranno all'esperienza dei vari Vesely, Auda e Hruban, il capitano autore di 21 punti contro i tedeschi. "Visto il grande dispendio di energie dopo la Serbia, sfrutteremo la partita contro la Repubblica Ceca per fare ampie rotazioni e distribuire i carichi di lavoro. Speriamo di recuperare in fretta Gallinari e qualche altro giocatore che è ancora un po' indietro. Abbiamo un grande staff e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme", ha aggiunto Pozzecco.

L'Italia è chiamata ad uno squillo, ad una vittoria, soprattutto per il morale e per mettere un po' di fiducia nel motore in vista della prossima settimana visto che tra soli 5 giorni saranno chiamati a vincere contro l’Ucraina a Riga per raggiungere la qualificazione al Mondiale 2023 (sabato 27 poi a Brescia ci sarà la sfida alla Georgia di Toko Shengelia).

