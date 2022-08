Italia è volata a Montpellier per la rivincita con la Francia, gara numero 100 della storia tra le due nazionali e seconda amichevole degli azzurri in questa estate ricca di impegni tra qualificazioni alla World Cup 2023 ed Eurobasket 2022. Il gruppo, dopo una mattinata di lavoro, Gianmarco Pozzecco: "Veniamo da due giorni di stop necessari. La gara di Bologna ci ha regalato tanti segnali positivi e domani dovremo far vedere che sappiamo soffrire. Sarà una partita complicata e totalmente diversa. Dovrò provare situazioni meno collaudate ma stimo i miei giocatori e sono certo che la Francia non si sbarazzerà facilmente dei miei ragazzi". Archiviata la gara di Bologna, persa 78-77 dopo un overtime davanti a quasi 6mila spettatori , l'è volata aper la rivincita con la, gara numero 100 della storia tra le due nazionali e seconda amichevole degli azzurri in questa estate ricca di impegni traed. Il gruppo, dopo una mattinata di lavoro, ha preso il volo per giocare martedì sera alle 20.30 e sono arrivate anche le parole di: "Veniamo da due giorni di stop necessari. La gara di Bologna ci ha regalato tanti segnali positivi e domani dovremo far vedere che sappiamo soffrire. Sarà una partita complicata e totalmente diversa. Dovrò provare situazioni meno collaudate ma stimo i miei giocatori e sono certo che la Francia non si sbarazzerà facilmente dei miei ragazzi".

Gianmarco Pozzecco, ct dell'Italia Credit Foto Getty Images

Ad

Gigi Datome, a riposo precauzionale per un leggero affaticamento". Quindi gli azzurri saranno senza il capitano, oltre che John Petrucelli, Amedeo Della Valle e Tommaso Baldasso, fuori contro la Francia al pari del già citato Petrucelli. Poi il ct ha aggiunto: "Non sarà del match, a riposo precauzionale per un leggero affaticamento". Quindi gli azzurri saranno senza il capitano, oltre cheli, "tagliato" dopo la sfida di venerdì scorso : potrebbero trovare qualche minuto, fuori contro laal pari del già citato Petrucelli.

Basket Francia-Italia, seconda amichevole in diretta TV e LIVE Streaming IERI A 09:19

Ha lasciato invece il ritiro Peppe Poeta: l'ex playmaker di Cremona, ritiratosi ufficialmente da giocatore, dovrà aggregarsi allo staff di Ettore Messina con l'Olimpia Milano, il suo ruolo per la stagione 2022-23, e tornerà con gli azzurri in occasione delle finestre di qualificazione al Mondiale 2023 di novembre e febbraio. "Dopo Paolo Galbiati –perdiamo un altro pezzo da 90, uomo straordinario e grande giocatore che in qualsiasi veste avrà un futuro luminoso. Un vero fuoriclasse che anche il presidente Petrucci apprezza moltissimo e che ha iniziato un percorso formativo al fianco del grande Ettore Messina", ha detto Pozzecco, che potrà contare sul senior assistant Carlo Recalcati e sugli assistenti Edoardo Casalone, Riccardo Fois e Federico Fucà.

Rudy Gobert pensa già alle Olimpiadi di Parigi 2024

Basket L'Italia spreca nel finale: vince la Francia 78-77 in overtime 12/08/2022 A 20:45