Italia scenderà in campo a Riga, in Lettonia, per affrontare l'Ucraina . Un match da non sottovalutare contro una formazione allenata da un vecchio volpone come Ainars Bagatskis (lettone, quindi giocherà in casa) e con riferimenti chiari come i due NBA Len e Mykhailiuk, e il ct Gianmarco Pozzecco lo sa bene: "Da Pinzolo lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamo l'Ucraina per motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno disputato un'ottima gara perdendo di pochi punti e di sicuro a Riga non ci attende una partita semplice". Mercoledì alle 17.30, ora italiana, l'scenderà in campo a Riga, in Lettonia, per affrontare l' nella prima sfida valida per la seconda fase delle qualificazioni alla World Cup 2023 . Un match da non sottovalutare contro una formazione allenata da un vecchio volpone come(lettone, quindi giocherà in casa) e con riferimenti chiari come i due NBA, e il ctlo sa bene: "Da Pinzolo lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamo l'Ucraina per motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno disputato un'ottima gara perdendo di pochi punti e di sicuro a Riga non ci attende una partita semplice".

Il Poz, che sarà alla sua seconda partita pesante da ct dopo quella vinta vinta in Olanda a inizio luglio (ultima della prima fase), ha poi elogiato i suoi giocatori, su tutti Gigi Datome: "Soprattutto ho grande rispetto verso i miei giocatori, che potrebbero essere altrove a riposarsi o a spassarsela e invece sono in raduno a Brescia per il solo piacere di indossare la Maglia Azzurra dopo un’annata lunga e faticosa con i club. Tra loro una menzione speciale per Gigi Datome, uomo vero e Capitano con la C maiuscola verso cui nutro una stima incondizionata. Domani Tessitori non sarà a referto ma questi sono i miei 13 uomini, quelli che ho scelto e che difenderò come ho sempre fatto con tutti i ragazzi che ho allenato".

Quindi Tessitori non sarà della sfida, pur restando nel gruppo da cui usciranno i 12 per Eurobasket che scatterà venerdì 2 settembre al Forum di Assago contro l'Estonia.

I 12 Azzurri per l’Ucraina

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

A disposizione

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Riccardo Fois, Federico Fucà

Ucraina

#1 Issuf Sanon (1999, 193, G, Prometey)

#2 Vitaliy Zotov (1997, 188, P, VEF Riga – Lettonia)

#3 Pavlo Krutous (1992, 201, A, Budivelnyk)

#4 Bogdan Bliznyuk (1995, 198, A, Budivelnyk)

#5 Illya Sidorov (1996, 184, P, GBA Fio Banka – Rep. Ceca)

#7 Denys Lukashov (1989, 197, G, Nancy – Francia)

#8 Ivan Tkachenko (1997, 199, A, Seagulls – Finlandia)

#10 Sviatoslav Mykhailiuk (1997, 201, A, Toronto Raptors – NBA)

#11 Volodymyr Gerun (1994, 208, C, Real Betis – Spagna)

#12 Andrii Voinalovych (1999, 207, A, Tartu – Estonia)

#13 Vyacheslav Bobrov (1992, 203, A, Budivelnyk)

#14 Artem Pustovy (1992, 219, C, Murcia – Spagna)

#15 Oleksiy Len (1993, 216, C, Sacramento Kings – NBA)

#16 Dmytro Skapintsev (1998, 216, C, Pieno Zvaigzdes Pasvalys – Lituania)

Allenatore: Ainars Bagatskis

Assistenti: Maksym Mikhelson, Mykola Kirsanov, Oleksii Ruban

Arbitri

Martin Horozov (Bulgaria), Yener Yilmaz (Turchia), Dariusz Zapolski (Polonia)

I precedenti contro l’Ucraina

9 partite giocate (7 vittorie/2 sconfitte)

La prima: Amichevole, 9 febbraio 1994 (Vicenza), Italia-Ucraina 91-61

L’ultima: Europeo, 2 settembre 2017 (Tel Aviv, Israele), Italia-Ucraina 78-66

La vittoria più larga: Europeo, 18 settembre 2005 (Vrsac, Serbia), Italia-Ucraina 99-62 (37)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 20 settembre 2013 (Lubiana, Slovenia), Italia-Ucraina 58-66 (-8)

I precedenti a Riga (Lettonia)

6 partite giocate (2 vinte/4 perse)

Campionato Europeo, 3 maggio 1937, Italia-Lituania 20-22

Campionato Europeo, 4 maggio 1937, Italia-Egitto 28-31

Campionato Europeo, 5 maggio 1937, Italia-Estonia 30-20

Campionato Europeo, 6 maggio 1937, Italia-Francia 36-32

Campionato Europeo, 7 maggio 1937, Italia-Lituania 23-24

Qualificazione Campionato Europeo, 5 agosto 2010, Lettonia-Italia 68-69

FIBA World Cup Qualifiers

Il girone L

Italia 7 (3/1)

Islanda 7 (3/1)

Spagna 7 (3/1)

Georgia 6 (2/2)

Ucraina 5 (1/3)

Paesi Bassi 4 (0/4)

Il calendario della seconda fase

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi (ore 17.00)

Ucraina-Italia (ore 17.30 italiane)

Spagna-Islanda (ore 21.00)

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna (ore 19.00)

Italia-Georgia (ore 20.30)

Islanda-Ucraina (ore 22.00)

11 novembre

Islanda-Georgia

Italia-Spagna

Paesi Bassi-Ucraina

14 novembre

Spagna-Paesi Bassi

Georgia-Italia

Ucraina-Islanda

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

