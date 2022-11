Sulla maglia ha scritto Fernandez. Ma non è il leggendario Rudy. Jaime Fernandez, esterno di Tenerife, veste i panni del matador dell'Italbasket nello scontro al vertice del Gruppo L, gelando il tutto-esaurito di una Vitrifrigo Arena trasudante entusiasmo cestistico. La Spagna di coach Sergio Scariolo torna sola in vetta con un record di 6-1 e mette un piede e mezzo nella fase a gironi del Mondiale della prossima estate. Gli Azzurri scivolano in seconda piazza (5-2) e dovranno reggere gli assalti di Islanda e Georgia (prossima avversaria, lunedì 14 novembre a Tbilisi) per staccare il pass.

Italia : Spissu 12, Vitali 8, Petrucelli 7, Ricci 5, Tessitori 8; Biligha 10, Mannion 20, Severini 8, Baldasso 4, Pajola 2. N.e.: Caruso, Moraschini. All.: Pozzecco.

: Spissu 12, Vitali 8, Petrucelli 7, Ricci 5, Tessitori 8; Biligha 10, Mannion 20, Severini 8, Baldasso 4, Pajola 2. N.e.: Caruso, Moraschini. All.: Pozzecco. Spagna: Diaz 8, Brizuela 5, Parra 12, Salvo 8, Saiz 9; Fernandez 28, Yusta 9, Barreiro, Bassas 2, Guerrero 1, Nunez, Sima 6. All.: Scariolo.

