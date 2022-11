La sconfitta di Pesaro contro la Spagna ha sparigliato le carte in vetta al Gruppo L. Mentre la Roja è ormai a un passo dalla qualificazione ai Mondiali , l'Italia dovrà conquistare il pass nella finestra di febbraio, cercando di capitalizzare sulle prossime partite contro Georgia e Ucraina. La formazione di coach Sergio Scariolo si è dimostrata superiore nonostante convocazioni esterne ai team di Eurolega, riaffermando la differenza esistente tra il nostro basket e quello spagnolo. Sono (almeno) cinque le lacune dei nostri Azzurri nei confronti della selezione giallorossa.

Preparazione di base

Ad

La Liga Endesa spagnola è ormai da anni il campionato nazionale più competitivo d'Europa. Il livello alto di ogni squadra e di ogni partita fa da volano per il costante miglioramento dei giocatori impegnati. Anche senza gli elementi di NBA ed Eurolega, la Spagna può schierare un gruppo abituato a disputare partite intense su base settimanale. La nostra Serie A è tornata a crescere nell'ultimo biennio sulla spinta verso l'alto della rivalità rinata tra Milano e Bologna, ma i tanti anni di involuzione e appassimento vissuti nello scorso decennio pesano tantissimo sulla costruzione della nuova generazione azzurra.

Basket Italia beffata in overtime, la Spagna passa a Pesaro 88-84 14 ORE FA

Vissuto

Un bacino di qualità più elevata da cui attingere permette alla Nazionale spagnola di allargare il progetto. Anche senza i top-player di Eurolega e NBA, coach Scariolo ha potuto comunque schierare nella partita di Pesaro cinque elementi facenti parte del roster campione d'Europa a settembre (Fernandez, Brizuela, Diaz, Saiz e Parra). Avere un vissuto comune di così alto livello, mancante all'Italia, è un plus straordinario. Così come l'abitudine dello stesso Scariolo, a differenza di Pozzecco, nel gestire gruppi e partite decisive con lucidità e freddezza, maturate in tanti anni di carriera in contesti iper-competitivi.

Sergio Scariolo, head-coach della Spagna, durante Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

Esperienza internazionale

L'alto livello della Liga Endesa permette alla Spagna di dominare da anni il palcoscenico delle Coppe europee, con conseguente maturazione dei giocatori local anche in ambito internazionale. I club spagnoli affrontano le Coppe in maniera seria e competitiva, alla stregua del campionato nazionale. Oltre alle quattro squadre di Eurolega (Barcellona, Real Madrid, Valencia e Baskonia, al momento tutte in zona playoff), la Spagna schiera due team in Eurocup (Badalona e Gran Canaria, partite entrambe con un record di 3-1) e cinque in FIBA Champions League (Murcia, Bilbao, Manresa, Malaga e Tenerife, tutte in testa ai rispettivi gruppi al termine del girone d'andata). La differenza con i club italiani, anche e soprattutto nell'atteggiamento con cui intendere gli impegni infrasettimanali, è abissale.

Qualità e quantità nel front-court

dominato a rimbalzo, 45-27, con 16 offensivi. Ha tirato 39 volte in lunetta. E anche senza i fratelli Hernangomez e Usman Garuba, ha sempre dato l'impressione di avere vantaggio enorme nel reparto lunghi. Da anni, l'Italia non sforna veri centri di caratura internazionale. Paul Biligha e Amedeo Tessitori sono gli ultimi reduci della scuola dello scorso decennio, sì protagonisti negli ultimi grandi tornei disputati dagli Azzurri, anche con un ruolo da titolare, ma pur sempre visti come elementi di rimpiazzo. Guglielmo Caruso, Nella vittoria di Pesaro, la Spagna ha, 45-27, con 16 offensivi. Ha tirato. E anche senza i fratelli Hernangomez e Usman Garuba, ha sempre dato l'impressione di. Da anni, l'Italia non sforna veri centri di caratura internazionale. Paul Biligha e Amedeo Tessitori sono gli ultimi reduci della scuola dello scorso decennio, sì protagonisti negli ultimi grandi tornei disputati dagli Azzurri, anche con un ruolo da titolare, ma pur sempre visti come elementi di rimpiazzo. Guglielmo Caruso, grande speranza azzurra sotto i tabelloni , a Pesaro non ha visto il campo.

Joel Parra lotta a rimbalzo con Paul Biligha, Italia-Spagna, Qual. Mondiali 2023 Credit Foto Imago

Giocatori con punti nelle mani

Per quanto sia riuscita a pareggiare intensità e fisicità, all'Italia è mancata la qualità per assestare la coltellata decisiva nel momento topico della partita. Dopo aver operato il sorpasso alla metà del quarto periodo, gli Azzurri sono appassiti, lasciandosi sfuggire l'occasione buona. La mancanza di un go-to-guy, o di giocatori con punti nelle mani, è stata evidente. Così come lungo l'intera partita. Nico Mannion ha giocato momenti da hero-ball, segnando tanto ma con molti errori (20 punti, 7/16 al tiro). Marco Spissu si è acceso con qualche vampata, ma non sostenuta sul lungo periodo. Si sapeva, e così è stato. Senza i top-player di Eurolega, l'Italia non ha la qualità offensiva diffusa per poter impostare e gestire una partita sul piano tecnico. Intensità, cuore e gruppo sono intangibles che fanno la differenza, a patto di avere comunque una base su cui poggiare.

Basket Pozzecco: "I ragazzi continuano ad emozionare. Hanno dato tutto" 13 ORE FA