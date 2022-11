Da Spissu a Tessitori, la grande risposta dei veterani

scivolata a -5 dopo un lungo periodo di vantaggio nel punteggio. I veterani hanno risposto "presente". Marco Spissu ha giocato da MVP. Amedeo Tessitori ha dominato a tratti nell'area georgiana, rispolverando il ruolo del centro di peso dominante. Paul Biligha è stato decisivo nel guidare la difesa. Pippo Ricci, pur tirando male, ha segnato la tripla più importante e giocato una partita all-around (anche 7 rimbalzi e 6 assist). Michele Vitali ha difeso e realizzato. Alessandro Pajola ha fornito la consueta dose di energia e carisma. Nei momenti delicati abbiamo giocatori in grado di eccellere. La partita di Tbilisi ha testato duramente il carattere della squadra. Sia per l'importanza della posta in palio, sia per l'andamento del match stesso, con quella pericolosadopo un lungo periodo di vantaggio nel punteggio. I veterani hanno risposto "presente".ha dominato a tratti nell'area georgiana, rispolverando il ruolo del centro di peso dominante.è stato decisivo nel guidare la difesa., pur tirando male, ha segnato la tripla più importante e giocato una partita(anche 7 rimbalzi e 6 assist).ha difeso e realizzato.ha fornito la consueta dose di energia e carisma. Nei momenti delicati abbiamo giocatori in grado di eccellere.

C'è più qualità di quanto si pensi

11 giocatori. Ne ha coinvolti 19, partendo dal raduno di inizio settimana a Pesaro. Sono tutti giocatori sono pronti e preparati a contribuire e competere. Luca Severini è forse l'esempio migliore. I tempi magri a cavallo dei due primi decenni del secolo, quando si faticava a trovare 15 elementi realmente "giocanti", sembrano ormai superati. Alle spalle dei big e degli Azzurri ormai noti, c'è un movimento che è tornato a crescere e a produrre nuovi giocatori. In questo, c'è da dire, che le finestre hanno aiutato. Spingendo gli staff a lanciare e responsabilizzare ragazzi che, altrimenti, non avrebbero mai avuto chance di vestire l'azzurro. Anche senza i veri big di Eurolega e NBA, l'Italia ha giocato alla pari con la Spagna e vinto una partita difficile in Georgia. Coach Pozzecco ha ruotato, partendo dal raduno di inizio settimana a Pesaro. Sono tutti giocatori che hanno spazio e responsabilità nei club di appartenenza . E che, anche a fronte di un'esperienza risicata in Azzurro,. Luca Severini è forse l'esempio migliore. I tempi magri a cavallo dei due primi decenni del secolo, quando si faticava a trovare 15 elementi realmente "giocanti", sembrano ormai superati. Alle spalle dei big e degli Azzurri ormai noti, c'è un movimento che è tornato a crescere e a produrre nuovi giocatori. In questo, c'è da dire, cheSpingendo gli staff a lanciare e responsabilizzare ragazzi che, altrimenti, non avrebbero mai avuto chance di vestire l'azzurro.

Luca Severini al tiro nella partita tra Italia e Spagna per le qualificazioni ai Mondiali 2023 Credit Foto Getty Images

Serve seria esperienza internazionale

giocando le Coppe con costanza e impegno. Il salto di qualità di chi è riuscito a trovare vero spazio in Eurolega, anche e soprattutto all'estero, è ormai un dato di fatto, confermato da tante belle storie recenti (Melli, Hackett, Polonara, Fontecchio, Procida). In Italia, i minuti che possono dare Milano e Bologna sono limitati, anche per semplici obiettivi di risultato, e l'Eurocup resta in questo momento il palcoscenico formativo più adatto (se non l'unico), grazie al nuovo format allargato all'intera stagione. Non è un caso che questa Nazionale abbia diversi giocatori di Venezia e che molti Azzurri si siano formati negli ultimi 2-3 anni con la Virtus. La FIBA Champions League, dal format molto risicato e affrontata con scarso impegno dalle italiane nell'ultimo biennio, non sta dando risultati apprezzabili. La Spagna, con quattro squadre in Eurolega ma soprattutto sette molto competitive in Eurocup e Champions League, sta dimostrando che giocare le Coppe in maniera serie Passiamo alle situazioni meno brillanti. Ogni partita in Azzurro regala un mattoncino di esperienza dal valore incalcolabile. Ma i nostri ragazzi hanno necessità di ritagliarsi e conquistare uno spazio maggiore a livello internazionale,. Il salto di qualità di chi è riuscito a trovare, anche e soprattutto all'estero, è ormai un dato di fatto, confermato da tante belle storie recenti (Melli, Hackett, Polonara, Fontecchio, Procida). In Italia, i minuti che possono dare Milano e Bologna, anche per semplici obiettivi di risultato, eresta in questo momento il palcoscenico formativo più adatto (se non l'unico), grazie al nuovo format allargato all'intera stagione. Non è un caso che questa Nazionale abbia diversi giocatori die che molti Azzurri si siano formati negli ultimi 2-3 anni con la. La, dal format molto risicato e affrontata con scarso impegno dalle italiane nell'ultimo biennio, non sta dando risultati apprezzabili. La Spagna, con quattro squadre in Eurolega ma soprattutto sette molto competitive in Eurocup e Champions League, sta dimostrando che giocare le Coppe in maniera serie si traduce in un plus importante per l'intero movimento

Marco Spissu e Amedeo Tessitori, Umana Reyer Venezia, LBA Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

E se naturalizzassimo un americano?

Paolo Banchero, e offrire la cittadinanza per motivi sportivi a un big di Eurolega? Un big-man o un esterno creatore/realizzatore sarebbero molto utili alla causa. Thad McFadden è stato l'ultimo naturalizzato affrontato dall'Italia senza alcun legame con la nazionale di cui indossa la canotta. La lista, guardando anche i roster di Eurobasket, è molto lunga. La Slovenia ha vinto nel 2017 con Anthony Randolph. La Spagna lo ha fatto quest'anno con Lorenzo Brown. L'Italia sta attendendo risposte da nella speranza di poterlo avere a roster per i Mondiali . Ma il rischio di un forfait è alto. E allora, perché non imitare quella che è ormai diventata una prassi comune,? Uno unsarebbero molto utili alla causa.

Lorenzo Brown contro Vincent Poirier nella finale di Eurobasket 2022 tra Spagna e Francia Credit Foto Getty Images

Luci e ombre su coach Pozzecco: deve superare i limiti caratteriali

Il gruppo c'è. Su questo non si discute. È unito e ha carattere, estremamente attento al lato umano come il Poz. Ora è però necessario un salto di qualità nella gestione emotiva della partita. Perché è sì bello e coinvolgente esprimere e lasciarsi coinvolgere e travolgere dalle emozioni. Ma non sempre positivo o costruttivo se si veste il ruolo di coach responsabile. Lo staff tecnico di alto livello sta giocando un ruolo-chiave di supporto. Ma non può e non deve essere una costante. Meno sfuriate, meno camicie slacciate, meno giacche lanciate a terra, meno falli tecnici, più serenità per se stesso e per l'ambiente. Quando Pozzecco avrà ultimato questo passaggio nel suo percorso di crescita professionale, certo non facile per la tempra caratteriale, allora sarà davvero un top-coach mondiale. . Su questo non si discute. È unito e ha carattere, come ripetuto più volte da Pozzecco e confermato dai giocatori stessi. Il consolidamento della base ereditata da Sacchetti è un dato di fatto, ma era anche quello che ci si aspettava da un allenatoreumano come il Poz. Ora è però necessarioPerché è sì bello e coinvolgente esprimere e lasciarsi coinvolgere e travolgere dalle emozioni. Ma non sempre positivo o costruttivo se si veste il ruolo di coach responsabile.di alto livello sta giocando un ruolo-chiave di supporto. Ma non può e non deve essere una costante. Meno sfuriate, meno camicie slacciate, meno giacche lanciate a terra, meno falli tecnici, più serenità per se stesso e per l'ambiente. Quando Pozzecco avrà ultimato questo passaggio nel suo percorso di crescita professionale, certo non facile per la tempra caratteriale, allora sarà davvero

