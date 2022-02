"Sono disponibile, se l'Italia avrà bisogno, io ci sarò. Anche lì, dipende sempre dal ruolo che vuole l'allenatore. Non è che mi aspetto chissà cosa. Quando giochi per la Nazionale devi andare lì e cercare di dare tanto in pochi minuti" - Amedeo Della Valle @Basket Zone, dicembre 2021.

Soltanto tre mesi fa, Amedeo Della Valle dipingeva così la sua situazione in azzurro dopo l'esclusione dal gruppo olimpico di Tokyo e dalle prime due partite di qualificazione ai Mondiali nella finestra di novembre. Ma questi novanta giorni hanno ribaltato tutto.

Ad

Della Valle è stato MVP a mani basse. Quei "pochi minuti" che si augurava di avere si sono trasformati in 33 abbondanti, che lo hanno reso l'azzurro più utilizzato. Subentrato dalla panchina, ADV non è praticamente più uscito dal campo. Perché quella ricerca del "tanto" è sfociata in una valanga di punti: 26 con 5 assist e un conto quasi immacolato in lunetta (12/13). A livello numerico, è la sua seconda miglior prestazione in azzurro , nelle Qualificazioni per i Mondiali 2019. Ma l'Italia dominò quella partita 101-50. Questi 26, rifilati a un'Islanda durissima da piegare e reduce dallo sgambetto di giovedì sera, hanno un peso specifico molto differente. Nella vittoria di domenica sera sull'Islanda , vitale dopo la sconfitta di Hafnarfjordur,. Quei "pochi minuti" che si augurava di avere si sono trasformati in, che lo hanno reso l'azzurro più utilizzato. Subentrato dalla panchina, ADV non è praticamente più uscito dal campo. Perché quella ricerca del "tanto" è sfociata in: 26 con 5 assist e un conto quasi immacolato in lunetta (12/13). A livello numerico, è la sua dopo i 29 sparati alla Romania quattro anni fa , nelle Qualificazioni per i Mondiali 2019. Ma l'Italia dominò quella partita 101-50. Questi 26, rifilati a un'Islanda durissima da piegare e reduce dallo sgambetto di giovedì sera, hanno un peso specifico molto differente.

Basket Sacchetti: "Cancellato il ko in Islanda ma bilancio negativo" 13 ORE FA

MVP a Brescia, leader in Azzurro: il miglior Della Valle di sempre

A Brescia, Della Valle ha ritrovato fiducia in se stesso in un ruolo centrale, da protagonista. È tornato a essere quel giocatore dalle movenze feline, capace di unire un bagaglio tecnico raffinatissimo a uno spiccato killer-instinct e a un'intelligenza cestistica molto elevata. I 5 assist serviti al PalaDozza contro l'Islanda ne sono la conferma. Quest'anno, a Brescia, ne sta tenendo 3.8 di media, suo massimo in carriera, a testimonianza di una capacità di lettura e di una visione di gioco miglioratissime.

Quel "ruolo che vuole l'allenatore", punto focale delle perplessità di tre mesi fa, si è trasformato in quello di un leader. Un cambiamento totale rispetto a un giocatore che non vestiva l'azzurro dalla scorsa finestra di febbraio, ma derivato e confermato dai fatti: la vittoria sull'Islanda ci ha mostrato lo stesso ADV brillante e pimpante di Brescia. Un giocatore centrale, protagonista, coinvolto, conscio delle proprie qualità in un momento storico di enorme fiducia nei propri mezzi.

giocatori di spessore ed esperienza internazionale non potendo attingere dal bacino dell'Eurolega. Perché nel basket del 2022, sempre più interconnesso, non ci sono più avversarie "morbide". Ogni vittoria, Della Valle aveva già coperto un ruolo simile nel suo ultimo anno a Reggio Emilia, quando fu secondo miglior realizzatore in Eurocup. Oggi, a quattro anni di distanza e di maturazione vissuta in contesti difficili e competitivi, lo sta facendo a un livello ancora più alto, mai toccato prima. Ed è pronto a coprirlo anche in Nazionale, in questa "Nazionale delle finestre", dove l'Italia ha enorme bisogno dinon potendo attingere dal bacino dell'Eurolega. Perché nel basket del 2022, sempre più interconnesso, non ci sono più avversarie "morbide". Ogni vittoria, e quelle su Paesi Bassi e Islanda lo confermano, va conquistata e sofferta.

Della Valle-Mitrou Long: Brescia vola con una coppia super esplosiva

Basket L'Italia ritrova la sua anima a Bologna: Islanda battuta 95-87 13 ORE FA