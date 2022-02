La sconfitta in Islanda è un duro colpo per l'Italia nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. Non un dramma, visto che passano le prime tre squadre su quattro e ci sono ancora tre partite da disputare, ma quello che preoccupa è il modo in cui sono state giocate queste prime tre partite, comprese quelle di novembre, e i limiti che questo nucleo azzurro ha mostrato. Vero che è un Nazionale diversa rispetto a quella vista la scorsa estate a Belgrado e poi a Tokyo, senza Polonara, Fontecchio, Ricci, Melli e Gallinari, però si fa fatica a digerire le sconfitte esterne contro una Russia povera di talento e contro un'Islanda aggrappata di fatto a tre elementi, e anche ad accettare un successo difficile e in volata contro i Paesi Bassi di Maurizio Buscaglia, squadra sì organizzata ma certamente inferiore per talento e mezzi.

Meo Sacchetti ha evidenziato due principali problemi: una difesa insufficiente e totalmente inadeguata contro il pick and roll come era già stata in Russia nella prima partita, e un attacco statico, senza circolazione di palla, dove ci si affida quasi esclusivamente alle invenzioni dei singoli. Nemmeno l'aggiunta di Amedeo Della Valle, il miglior giocatore italiano della Serie A (primo per punti segnati e valutazioni) e stella della Germani Brescia terza in classifica, ha pagato dividendi visto che non si è riuscito in alcun modo a coinvolgerlo e ad innescarlo come invece succede quando al fianco ha Naz Mitrou-Long. Anche nel match di Hafnarfjordur la formazione diha evidenziato due principali problemi: unae totalmente inadeguata contro il pick and roll come era già stata in Russia nella prima partita, e un, senza circolazione di palla, dove ci si affida quasi esclusivamente alle invenzioni dei singoli. Nemmeno l'aggiunta di, il miglior giocatore italiano della Serie A (primo per punti segnati e valutazioni) e stella dellaterza in classifica, ha pagato dividendi visto che non si è riuscito in alcun modo a coinvolgerlo e ad innescarlo come invece succede quando al fianco ha

Ad

Difesa colabrodo

pick and roll per coinvolgere il gigante Hlinason. Gli Azzurri hanno subìto tantissimo nel primo tempo, non c'è stato modo di arginare i giochi a due, nè cambiando - con la conseguenza che Hlinason si è trovato spesso a tu per tu col canestro marcato dai vari Mannion o Pajola -, nè stando a contenimento, con Tessitori letteralmente bucato a ripetizione dal centro di Saragozza, impossibile da anticipare. I 107 punti subiti in 50' sono tanti, troppi, ma non è questo il nocciolo del problema. La questione rilevante è stata adattarsi fin da subito al ritmo e alle scelte degli avversari in modo troppo passivo , concedendo loro sia il contropiede - dove sfruttano la rapidità delle proprie guardie (sono praticamente una squadra di sole guardie) -, sia ilper coinvolgere il gigante. Gli Azzurri hanno subìto tantissimo nel primo tempo, non c'è stato modo di arginare i giochi a due, nè cambiando - con la conseguenza chesi è trovato spesso a tu per tu col canestro marcato dai vari-, nè stando a contenimento, conletteralmente bucato a ripetizione dal centro di, impossibile da anticipare.

Nella ripresa e soprattutto nel finale, le cose sono leggermente migliorate, alzando la fisicità, la pressione e inserendo Biligha, certamente più mobile, più atletico e più esplosivo di Tex (5 stoppate alla fine per il lungo di Milano), però sono rimasti alcuni errori anche di comunicazione che hanno liberato gli islandesi per tiri troppo comodi. In vista di domenica l'Italia dovrà provare ad aumentare la fisicità in difesa, essere più aggressivi (i nordici hanno di fatto 5 giocatori da ruotare, non di più, vanno stancati il più possibile), ma allo stesso tempo concedere qualche tiro da fuori in più, sfidarli da oltre l'arco: i 58 punti subiti da dentro l'area sono un'enormità, inaccettabili (14 su 16 da due di Hlinason!), così come i 27 assist prodotti dall'Islanda, segno che il movimento di palla è stato anche troppo agevole.

Attacco senza idee

Dall'altra parte anche l'attacco non brilla, anzi. Vero che negli anni le squadre di Meo Sacchetti ci hanno abituato ad un gioco spumeggiante, veloce, con grande libertà di interpretazione per i singoli individui, il famoso "run and gun", però con questa Nazionale e in queste partite si stanno vedendo fin troppi limiti. Purtroppo, senza difesa, non si riesce a produrre contropiede, transizione o situazioni di vantaggio, e contro la difesa schierata questa squadra fa palesemente fatica. Contro l'Islanda l'errore è stato muovere troppo poco la palla e finire praticamente sempre nei pressi di Hlinason che ha chiuso con 5 stoppate ma soprattutto pochi sforzi nel dover uscire dalla propria zona di comfort.

L'Italia ha tirato male (25 su 58 da due e 12 su 36 da tre), più precisamente ha costruito male. Nel finale la rimonta è arrivata più di nervi che di lucidità, e grazie alle giocate individuali: Sacchetti infatti ha puntato sugli elementi di maggior talento come Tonut, Mannion e Vitali, in grado sia di colpire da fuori, sia di attaccare il ferro, ma alla lunga anche loro hanno patito la stanchezza (35' per Mannion e Tonut, 30' per Pajola e Biligha, 40' per Vitali). Per la partita di Bologna, l'obiettivo a livello offensivo sarà quello di impegnare di più la difesa avversaria, muoverla tanto ribalantando spesso il lato dell'azione, giocare senza palla con tagli e blocchi "off the ball", e anche allargare le rotazioni, provando a dare più spazio ai vari Spagnolo, Gaspardo, Alviti e soprattutto Della Valle.

Vero che questa Italia ha avuto poco tempo per prepararsi e per riuscire a costruire una chimica e un sistema di gioco efficace, però il talento non manca di certo e domenica sera al PalaDozza non saranno tollerati altri passi falsi se non si vuole rischiare di compromettere il cammino verso la FIBA World Cup 2023.

Italia quinta nel mondo: la grande crescita con coach Meo Sacchetti

