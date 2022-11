proseguire la strada già aperta anni fa da Meo Sacchetti, allargando il bacino di giocatori selezionabili. Chiuso il capitolo Eurobasket, si apre una nuova pagina nella carriera azzurra di coach Gianmarco Pozzecco. La finestra FIBA di novembre, immersa nel turbinio di campionati e coppe, non permetterà all'Italbasket di avere a disposizione i suoi top-player , impegnati tra Eurolega e NBA, e Pozzecco dovrà

Le perplessità iniziali sulla competitività dell'Italia 2.0 sono state sgretolate dall'ottimo lavoro dell'attuale tecnico di Cantù. La responsabilizzazione dei giovani ha ampliato la rosa degli azzurrabili, gettato le basi per il futuro della Nazionale e raccolto risultati sul campo, dal ritorno ai Mondiali, alla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, chiuse al quinto posto, fino ai quarti di finale raggiunti a Eurobasket a settembre.

Pozzecco non è riuscito a recuperare i veterani della Vecchia Guardia, grande speranza di Gianni Petrucci al momento dell'avvicendamento con Sacchetti. Daniel Hackett e Marco Belinelli hanno ribadito il loro "no" alla Nazionale e saranno assenti anche contro Spagna e Georgia. A loro si uniscono Gigi Datome e Nicolò Melli, tenuti a riposo dall'Olimpia, così come Achille Polonara,Simone Fontecchio e Paolo Banchero, impegnati tra Eurolega e NBA. Out anche Gabriele Procida, rimasto in Germania con l'Alba Berlino. E il Poz, come Meo, dovrà dettare una nuova linea sin da subito.

I 19 convocati di Pesaro: età media, presenze e punti segnati

Giocatore Anno di nascita Presenze Media punti Nikola Akele 1995 14 5.0 Tommaso Baldasso 1998 18 1.9 Paul Biligha 1990 63 4.1 Guglielmo Caruso 1999 3 1.3 Momo Diouf 2001 5 4.4 Diego Flaccadori 1996 10 3.9 Nico Mannion 2001 25 11.2 Riccardo Moraschini 1991 28 1.8 Davide Moretti 1998 1 3.0 Alessandro Pajola 1999 26 2.8 John Petrucelli 1992 3 3.0 Pippo Ricci 1991 39 5.7 Luca Severini 1996 1 7.0 Matteo Spagnolo 2003 11 2.9 Marco Spissu 1995 31 6.9 Amedeo Tessitori 1994 47 4.6 Stefano Tonut 1993 42 7.4 Michele Vitali 1991 38 6.3 Tomas Woldetensae 1998 1 13.0

L'intero insieme dei 19 convocati per il raduno di Pesaro (compreso anche Diego Flaccadori, poi sostituito da Davide Moretti per infortunio) forma la base della Nazionale che si giocherà la qualificazione ai Mondiali della prossima estate. La generazione degli anni '80 è ormai parte del passato. Il giocatore più anziano è il 32enne Paul Biligha, classe 1990. I nati nel nuovo millennio sono tre (Nico Mannion, Momo Diouf e Matteo Spagnolo). L'età media è pari a 26.3 anni, e sono 9, pari alla metà del gruppo, quelli nati dal 1996 in avanti. Insomma, quelli "sotto-media", più futuribili, che devono ancora raggiungere il loro apice tecnico-tattico.

L'esperienza in azzurro è relativamente scarsa, soprattutto in un periodo storico che dà molte chance di vestire la maglia dell'Italbasket tra finestre FIBA e partite amichevoli di preparazione ai tornei estivi. I 19 conovocati hanno alle spalle una media di 19.3 presenze nella nazionale senior. Il più esperto, anche per motivi anagrafici, è ovviamente Paul Biligha (63 presenze), seguito da Amedeo Tessitori (47) e Stefano Tonut (42). Tra i più giovani spiccano le partite disputate da Alessandro Pajola (26) e Nico Mannion (25), ormai base stabile dell'Italia del futuro e per questo fortemente voluti da coach Pozzecco nonostante gli impegni in Eurolega. Ma sono ben 6 i giocatori in singola cifra di presenze, da Momo Diouf (5) a John Petrucelli (3, ma italiano soltanto dalla scorsa estate), Guglielmo Caruso (3, lanciato da Meo Sacchetti nel 2021 al Torneo di Amburgo), a Davide Moretti (1, risalente al 2020) e Luca Severini (1), unico vero nuovo volto della gestione Pozzecco.

L'assenza dei big delinea anche una Nazionale relativamente povera nella metacampo offensiva. L'unico giocatore a vantare una media realizzativa in doppia cifra è Nico Mannion (11.2 punti), mentre le altre bocche da fuoco più scafate sono Stefano Tonut (7.4), Marco Spissu (6.9) e Michele Vitali (6.3), non a caso giocatori che hanno o hanno avuto grandi responsabilità offensive anche nei rispettivi club di appartenenza. Ma l'Italia del corso di Meo Sacchetti e, per certi versi, quella sperimentata anche da Gianmarco Pozzecco prima e durante Eurobasket, ha costruito la sua forza su qualità che sono sempre andate oltre numeri e statistiche. Gruppo, dedizione, sacrificio e volontà di giocare assieme hanno permesso la transizione dall'epoca di quella Generazione d'Oro rimasta brillante soltanto sulla carta, incapace di andare a medaglia per l'intero scorso decennio. Quella nuova avrà gli intangibles per fare meglio?

