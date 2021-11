24 pre-convocati è pronta. A poco più di tre mesi di distanza Mondiali del 2023, testa di serie del gironcino a quattro comprendente anche Russia, Paesi Bassi e Islanda. Gli Azzurri esordiranno venerdì 26 novembre nella trasferta di San Pietroburgo contro la Russia (ore 17.00 italiane) e ospiteranno poi i Paesi Bassi lunedì 29 al Forum di Assago (ore 20.30). Coach Meo Sacchetti ha fatto le sue scelte: la long-list con i nomi dei. A poco più di tre mesi di distanza dalla chiusura delle Olimpiadi di Tokyo , l'Italia tornerà in campo nella prima finestra delle qualificazioni per i, testa di serie del gironcino a quattro comprendente anche. Gli Azzurri esordirannonella trasferta di San Pietroburgo contro la(ore 17.00 italiane) e ospiteranno poi ial Forum di Assago (ore 20.30).

I 24 pre-convocati saranno scremati a 16 per comporre il gruppo che, da lunedì 22 novembre, si riunirà a Roma per iniziare la preparazione. Eccezion fatta per Davide Alviti, nella lista mancano i giocatori delle squadre di Eurolega, che non si fermerà in occasione delle finestre per le nazionali (Milano giocherà proprio venerdì 26 novembre contro l'Olympiacos Pireo). Disponibili, invece, i giocatori delle squadre di Eurocup: la Virtus Bologna ha messo a disposizione Nico Mannion, Alessandro Pajola, Michele Ruzzier e Amedeo Tessitori. Assente Marco Belinelli, frenato da un momento di scarsa condizione fisica che lo ha visto giocare con minutaggio contingentato nelle ultime partite.

Tra i 24, spiccano i nomi di Alessandro Lever, ala-centro dell'Allianz Trieste, rientrato in Italia dopo un'esperienza di quattro anni oltreoceano alla Grand Canyon University, e di Bruno Mascolo, playmaker della Bertram Tortona debuttante in Serie A, finora grande sorpresa del campionato.

I 24 pre-convocati di coach Meo Sacchetti

Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

Tommaso Baldasso (1998, 192, P/G, Fortitudo Kigili Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 196, G, Nutribullet Treviso)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Andrea Pecchia (1997, 197, G, Vanoli Cremona)

Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 181, P, Segafredo Virtus Bologna)

Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

Alessandro Zanelli (1992, 188, P, Happy Casa Brindisi)

La formula

La prima fase delle qualificazioni prevede otto gruppi di quattro squadre. Le prime tre classificate di ogni girone accederanno alla seconda fase, organizzata con quattro gruppi da 6, e sfideranno le nuove avversarie conservando i risultati della fase iniziale. Nel dettaglio, l'Italia, appartenente al Gruppo H, incrocerà (se qualificata alla seconda fase) le prime tre classificate del Gruppo G, comprendente Spagna, Ucraina, Georgia e Macedonia del Nord. Le prime tre classificate del girone della seconda fase strapperanno il pass per i Mondiali 2023.

