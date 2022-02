Prima della palla a due il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del conflitto in Ucraina.

Completo azzurro per l'Italia che parte col quintetto con Mannion, Tonut, Michele Vitali, Akele e Tessitori; dalla panchina invece Della Valle e Pajola. Dall'altra parte l'Islanda, in divisa bianca, risponde con Steinarsson, Fridriksson, Gudmundsson, Ermolinskij e Hlinason; parte dalla panchina il leader tecnico Hermannson.

Ad

Squadre schierate al PalaDozza per gli inni nazionali: buona cornice di pubblico col 60% di capienza sugli spalti del "Madison" di Piazza Azzarita a Bologna.

Basket Italia-Islanda in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 09:55

L'unica novità per l'Italia rispetto alla partita di giovedì scorso in Islanda è il ritorno di Diego Flaccadori al posto di Matteo Imbrò.

In memoria delle vittime del conflitto in Ucraina verrà osservato un minuto di silenzio prima del match. Gli Azzurri entreranno in campo con una maglia bianca in segno di solidarietà verso il popolo ucraino.

Prima della partita persa in doppio overtime giovedì ad Hafnarfjordur, l'unico precedente tra Italia e Islanda risaliva ad EuroBasket 2015 quando gli azzurri del ct Simone Pianigiani vinsero soffrendo 71-64 a Berlino nel secondo impegno della prima fase, dopo il ko all'esordio con la Turchia. Per l'Italia 21 punti di Ale Gentile e 12 di Belinelli, nelle file islandesi 17 di Palsson e 11 dell'ex napoletano Stefansson.

Il ct potrà contare sui 13 elementi che ha portato ad Hafnarfjordur (i 12 schierati, più Diego Flaccadori) mentre sono stati liberati Gabriele Procida, Mattia Udom e Leonardo Totè. La partita con l'Islanda chiuderà la seconda finestra, poi a inizio luglio ci sarà la terza e ultima finestra della prima fase: Italia-Russia l'1 e Paesi Bassi-Italia il 4.

Rientrata dall'Islanda dopo la cocente sconfitta per 107-105 in doppio overtime, l'Italia di Meo Sacchetti si prepara in vista della gara "di ritorno" contro i nordici di Craig Pedersen, domenica alle 20.30 al PalaDozza di Bologna. Un match fondamentale per gli Azzurri, fermi a 2 punti in classifica assieme ai Paesi Bassi e alle spalle di Islanda, a 4, e della Russia, a punteggio pieno con 6.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Italia-Islanda, quarta gara della prima finestra per le qualificazioni ai Mondiali 2023!

Italia quinta nel mondo: la grande crescita con coach Meo Sacchetti

Basket L'Italia lotta ma si arrende all'Islanda dopo due overtime 24/02/2022 A 22:32