38-29 al 16' - Uno splendido contropiede di Tonut e Akele riporta gli Azzurri sul +9 e costringe coach Buscaglia a chiamare il secondo time-out. Al rientro, l'Italia supera la doppia cifra di margine con un canestrone di Tonut in penetrazione. L'Olanda accenna una difesa press a tutto campo, ma gli Azzurri la battono facilmente con Tonut e Tessitori.

32-25 al 14' - L'Olanda ricuce fino al -1 con Hammink, ma due triple di Udom e Tonut restituiscono ossigeno all'Italia dopo un lungo passaggio a vuoto. Poi ancora Udom a segno dalla lunetta, mentre la difesa di Pajola torna a mordere duramente sul pallone.

24-20 al 12' - L'Italia perde compattezza con le rotazioni dalla panchina. L'Olanda si riavvicina fino al -2, poi Pajola ristabilisce due possessi di distanza con un bel canestro in svitamento dal mezzo angolo.

22-18 FINE PRIMO QUARTO - Problemi di falli per il front-court azzurro: due a testa già per Tessitori e Diouf. Flaccadori si esalta con un paio di penetrazioni al ferro, ma l'Olanda resta in scia con una tripla di Franke e un canestrone pazzesco da centrocampo sulla sirena del primo quarto di Shane Hammink.

18-10 all'8' - Primi punti anche Diouf dalla panchina, poi un paio di palle perse banali che evidenziano una chimica ancora (ovviamente) poco oliata. Poi fallo antisportivo su Akele, amministrato con un 2/2 in lunetta. Arriva anche il debutto in azzurro per Mattia Udom.

14-5 al 6' - L'Italia continua a tenere le mani sul timone della partita. Tessitori colpisce in vernice, poi and-one di forza di Pajola in penetrazione.

9-5 al 4' - La difesa azzurra forza tre recuperi consecutivi: il break si allunga con un jumper di Pajola dalla media distanza e una tripla di Akele dall'angolo. Time-out per coach Buscaglia sulla panchina Oranje.

4-3 al 2' - L'Olanda apre la gara commettendo tre falli in trenta secondi. L'Italia si sblocca con Akele su assist di Tessitori, poi ancora Tex a segno su schiacciata dopo una grande alzata di Vitali.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dall'Italia.

Lo starting-five scelto da coach Meo Sacchetti: Alessandro Pajola, Stefano Tonut, Michele Vitali, Nicola Akele e Amedeo Tessitori.

L'head-coach della nazionale Oranje è Maurizio Buscaglia, visto a lungo in Serie A fra Trento, Reggio Emilia e Brescia. I giocatori più rappresentativi sono Charlon Kloof e Yannick Franke. Quest'ultimo ha giocato anche a Trento proprio sotto coach Buscaglia.

I precedenti tra Italia e Paesi Bassi sono 27. Il record è nettamente favorevole alla Nazionale azzurra (25-2), ma una delle due vittorie Oranje è molto recente. Il 1° luglio 2018, nelle qualificazioni al Mondiale 2019, i Paesi Bassi si imposero per 81-66, rifilando all'Italia una delle sconfitte peggiori nella gestione Sacchetti.

Si tratta degli esordi assoluti in Nazionale per Bruno Mascolo e Mattia Udom, mentre il capitano Michele Vitali, out a San Pietroburgo perché non in perfette condizioni fisiche, ha recuperato ed è disponibile per la partita di oggi.

Questi i 12 giocatori scelti da coach Meo Sacchetti per la partita di questa sera: Leo Candi, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Bruno Mascolo, Amedeo Tessitori, Raphael Gaspardo, Mattia Udom, Michele Vitali, Mouhamet Diouf, Davide Alviti, Nicola Akele e Alessandro Pajola. Restano fuori dai 12 Matteo Spagnolo, Giordano Bortolani, Gabriele Procida e Alessandro Lever.

La Russia ha poi superato l'Islanda con un netto 89-65 e guida a punteggio pieno il girone. I Paesi Bassi, invece, arrivano da un ko in volata proprio contro l'Islanda (77-79). Questa, quindi, la classifica alla vigilia della seconda giornata: Russia 2-0, Islanda 1-1, Paesi Bassi 0-1, Italia 0-1. Si gioca per togliersi dall'ultima piazza nel girone.

dalla sconfitta all'esordio maturata venerdì pomeriggio sul parquet di San Pietroburgo: La nazionale azzurra è reducematurata venerdì pomeriggio sul parquet di San Pietroburgo: la Russia si è imposta con il punteggio di 92-78 , cavalcando i 21 punti di Anton Astapkovich e i 17 di Sergey Toropov. Per l'Italia, inutili i 20 di Stefano Tonut e i 19 di Amedeo Tessitori.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Italia-Paesi Bassi, seconda gara della prima finestra per le qualificazioni ai Mondiali 2023!

