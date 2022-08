La Bosnia-Erzegovina resta in vita nel difficilissimo Gruppo K per le qualificazioni ai Mondiali 2023 grazie a una vittoria super-prestigiosa per 96-90 in doppio overtime contro i vice-campioni olimpici della Francia. Jusuf Nurkic è il grande protagonista della nazionale balcanica con una prestazione da 21 punti, 9 rimbalzi e 4 assist in oltre 31 minuti di gioco, impreziosita da questa giocata meravigliosa: la schiacciata a una mano di pura potenza sulla testa di Vincent Poirier entra a pieno diritto nel novero delle azioni più spettacolari della stagione.

La Bosnia è ora quarta nel Gruppo K con un record di 4-4, a pari merito con l'Ungheria. La Francia scivola invece in seconda piazza (6-2) perdendo contatto dalla capolista Lituania (7-1). Per i Bleus non sono serviti i 24 punti di Evan Fournier e i 16 di Guerschon Yabusele.

