Italia si arrende all'Islanda per 107-105 dopo due tempi supplementari nella terza giornata del gruppo H delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023. Un ko pesante per gli Azzurri di Meo Sacchetti, il secondo in altrettante trasferte, che lascia l'Italia a 2 punti assieme ai Paesi Bassi e lancia l'Islanda a 4, dietro la Russia a punteggio pieno: domenica ci sarà la "rivincita" al PalaDozza di Bologna alle 20.30 e gli Azzurri non potranno permettersi altri passi palsi, soprattutto dovranno imporre la partita e non inseguire come fatto praticamente sempre stasera, Emozioni a non finire nella "palestrina" di Hafnarfjordur, pochi chilometri dalla capitale Reykjavik, dove l'si arrende all'Iperdoponella terza giornata del gruppo H delle. Un ko pesante per glidi, il secondo in altrettante trasferte, che lascia l'a 2 punti assieme aie lancia l'a 4, dietro laa punteggio pieno: domenica ci sarà la "rivincita" al PalaDozza di Bologna alle 20.30 e glinon potranno permettersi altri passi palsi, soprattutto dovranno imporre la partita e non inseguire come fatto praticamente sempre stasera, trovandosi anche a -14 ad un certo punto

L'Italia paga una serata col 39% al tiro e 12 su 36 dall'arco, e la grande sofferenza a rimbalzo (55 a 36): non bastano i 23 punti di Nico Mannion, i 22 di Michele Vitali e i 18 di Stefano Tonut, determinante per agguantare sia il primo, sia il secondo overtime; delude invece Amedeo Della Valle, appena 9 punti con 2 su 10 al tiro. Per l'Islanda il protagonista è uno solo, Tryggvi Hlinason: il centro di Saragozza firma una prova irreale, dominante, da 34 punti con due soli errori al tiro (14 su 16, ma 6 su 12 ai liberi), cui aggiunge 21 rimbalzi, 7 in attacco, e 5 stoppate, con 50 di efficienza! Al suo fianco ci sono Hermannsson, 23 punti con 7 assist, e Fridriksson, 25 punti, tutti e tre con un minutaggio superiore ai 43 minuti.

: Fridriksson 25, Gudmundsson 11, Hermannsson 23, Steinarsson 6, Hlinason 34, Jonsson 2, Olafsson, Ermolinskij 6, Thorbjarnason, Palsson ne, Bjornsson, Thorsteinsson ne. All. Pedersen. Italia: Della Valle 9, Mannion 23, M. Vitali 22, Akele 4, Tessitori 2, Tonut 18, Pajola 9, Alviti 4, Imbrò 2, Biligha 9, Gaspardo 1, Spagnolo 2. All. Sacchetti.

