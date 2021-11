I Paesi Bassi, freddati nell'esordio casalingo dall'Islanda 79-77. Il tempo è sempre materiale avaro. Tre giorni dopo la sconfitta sofferta a San Pietroburgo contro la Russia nella gara inaugurale delle qualificazioni ai Mondiali 2023, l'Italbasket torna già in campo per il secondo appuntamento della prima finestra. Lo farà lunedì 29 al Forum di Assago (palla a due alle ore 20.30), ritrovando l'aria di casa e il tepore del pubblico (tornato sugli spalti a seguire gli Azzurri per la prima volta dal febbraio 2020), le medicine migliori per metabolizzare la partenza falsa e cominciare a muovere la classifica. La sfidante?freddati nell'esordio casalingo dall'Islanda 79-77.

Nella conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella cornice dello Sheraton Hotel di via Caldera a Milano, hanno parlato Michele Vitali, capitano azzurro con 34 presenze in carriera, coach Meo Sacchetti e Gianni Petrucci, presidente FIP.

Vitali: "Sentiamo la passione del pubblico per la Nazionale"

"Tornare a giocare davanti al pubblico è un'emozione grande. Quest'estate, alle Olimpiadi, abbiamo percepito la passione degli italiani, e speriamo di trovare un Forum pieno, pronto a entusiasmarsi per noi. La partita di lunedì contro i Paesi Bassi è già importante. Veniamo da una sconfitta, dobbiamo imparare da quello che abbiamo sbagliato e concentrarci al meglio per cercare di chiudere questa prima finestra con una vittoria".

Sacchetti: "L'azzurro genera entusiasmo, un giocatore deve vivere di sogni e ambizioni"

"Ho fatto esordire tanti ragazzi, ma il merito principale va a loro. Perché sono i giocatori che ci hanno mostrato qualità che li hanno resi interessanti per la Nazionale. La maglia azzurra genera grande entusiasmo, è aperta a tutti e pronta ad accogliere tutti. Un giocatore di basket deve vivere di sogni e ambizioni, e rappresentare l'Italia è uno di questi".

Petrucci: "Sono arrabbiatissimo con l'Eurolega, non esiste che una Lega privata condizioni un'Olimpiade"

"Il 2021 è stato un grande anno per il basket italiano. Siamo arrivati quinti alle Olimpiadi, siamo quinti nel mondo. Però devo dire che la partita di lunedì è importantissima. Avete già visto i risultati di questi giorni. Sono stati pazzeschi. Io sono arrabbiatissimo con l'Eurolega, un'organizzazione privata che sta condizionando un'Olimpiade, ed è una cosa gravissima. Nella mia carriera privata non ho mai visto una cosa del genere. Questo significa che alle Olimpiadi non possono andare le squadre migliori a causa dell'arroganza dell'Eurolega. La Nazionale ha il diritto di convocare chi vuole. Non esiste che una squadra di Eurolega 'conceda' un giocatore alla Nazionale. È assurdo che un'organizzazione universale come un'Olimpiade non possa essere raggiunta dalla squadra migliore, ma dal ct che riesce a fare i miracoli. Avete visto quello che è successo nel calcio con la Superlega? È stata subito cancellata. Io sono arrabbiato con l'arroganza dell'Eurolega, già di per sé ingiusta, perché non accoglie le squadre che vincono i campionati. Le squadre di Eurolega non ci fanno una concessione, ma è il buon senso dell'allenatore che cerca di non dare fastidio alle squadre e di convocare altri giocatori".

