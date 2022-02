Meo Sacchetti ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente il primo quarto non è stato di livello, poi abbiamo aggiustato la difesa e nel secondo quarto è andata meglio. Nella ripresa abbiamo fatto il break, nel finale c'è stata un po' di sufficienza ma avevamo un margine rassicurante. L'importante era far dimenticare la sconfitta in Islanda". Dopo il ko cocente di Hafnarfjordur serviva una risposta e quella risposta è arrivata per l'Italia che batte 95-87 l'Islanda al PalaDozza nella quarta giornata del girone H delle qualificazioni alla Fiba World Cup 2023. Una partita non perfetta, difficile all'inizio, con troppa rilassatezza alla fine, ma il risultato è arrivato come diceai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente il primo quarto non è stato di livello, poi abbiamo aggiustato la difesa e nel secondo quarto è andata meglio. Nella ripresa abbiamo fatto il break, nel finale c'è stata un po' di sufficienza ma avevamo un margine rassicurante. L'importante era far dimenticare la sconfitta in Islanda".

Il ct non prende scuse, nemmeno parlando dell'infortunio a Tonut e degli acciacchi a Vitali: "Dobbiamo essere onesti, anche a loro mancava un pezzo importante come Hermannsson. Non cerchiamo scuse". Infine un'analisi sul percorso fatto fino a qui e l'allenatore azzurro non è esattamente felice: "Il bilancio? Al momento è negativo perchè abbiamo vinto in volata la gara con l'Olanda e abbiamo perso in Islanda facendo una brutta partita. Dobbiamo pensare di vincere assolutamente le gare che restano con la Russia e nei Paesi Bassi".

Decisamente più felice Amedeo Della Valle, MVP con 26 punti e assolutamente diverso rispetto al giocatore opaco visto giovedì scorso: "Penso che la gara di oggi potesse sembrare facile ma loro sono molto tosti, sono ostici ed è servito tutto il cuore per portarla casa. Siamo stati bravi anche se solo in parte a limitarli in attacco, sono più piccoli, bravi senza palla ed è dura contrastarli, quando poi siamo riusciti a contrastarli, siamo andati dall'altra parte con meno pressione". Sul bilancio dopo due finestre aggiunge: "Siamo in corsa, sapevamo che stasera era fondamentale dopo la sconfitta in Islanda ma ci siamo, nella prossima finestra dobbiamo vincere entrambe le partite".

La chiosa, sempre a Sky, è per uno dei reduci di Belgrado e Tokyo come Michele Vitali, decisivo con 17 punti, molti dei quali nel break del terzo periodo: "L'obiettivo era vincere, non importava come, all'inizio abbiamo faticato tanto nella transizione difensiva, abbiamo subito troppo. Negli spogliatoi ci siamo detti che dovevamo difendere meglio, poi le cose sono migliorate anche in attacco. Dopo il ko in Islanda era fondamentale vincere. Non possiamo permetterci di mollare neanche un secondo. Questa squadra vive di entusiasmo, di sacrificarsi l'uno per l'altro, siamo giovani, manca un po' di esperienza, ma da questo spirito dobbiamo ripartire".

