Italia, battuta dall'Islanda per 107-105 in doppio Azzurri scivolano al terzo posto in classifica proprio dietro l'Islanda, la strada per la qualificazione si fa ora davvero impervia e vincere tra tre giorni diventa imperativo. Seconda trasferta e seconda sconfitta per l', battuta dall'perin doppio overtime nella terza giornata delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 . Un risultato che lascia parecchio amaro in bocca: gliscivolano al terzo posto in classifica proprio dietro l', la strada per la qualificazione si fa ora davvero impervia e vincere tra tre giorni diventa imperativo.

Certamente deluso coach Meo Sacchetti che in conferenza stampa ha parlato in questi termini: "Abbiamo giocato 25 minuti non all’altezza, il nostro primo tempo è stato da dimenticare. L’Islanda si è rivelata una squadra più atletica della nostra, conoscevamo le qualità dei loro esterni ma non siamo riusciti a contenerli e poi abbiamo sofferto anche sotto canestro. Nel finale potevamo anche vincerla ma complessivamente la nostra prestazione non è stata sufficiente. Dobbiamo giocare meglio e sicuramente giocheremo meglio a Bologna".

Ad

Basket L'Italia lotta ma si arrende all'Islanda dopo due overtime 2 ORE FA

L'Italia rientrerà subito a casa con un volo in nottata e poi da venerdì sarà di nuovo a Bologna per preparare il match di domenica sera alle 20.30 al PalaDozza sempre con l'Islanda, un match da non fallire assolutamente.

* * *

Italia quinta nel mondo: la grande crescita con coach Meo Sacchetti

Basket Rivivi il LIVE-Blogging di Islanda-Italia 5 ORE FA