Spagna e Georgia nella finestra FIBA di novembre per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Certo, i big sono rimasti a casa. Alcuni per scelta presa a priori (Marco Belinelli e Daniel Hackett), altri per gestione del carico di lavoro dopo un'estate impegnativa con gli Europei (Nicolò Melli e Gigi Datome). Ma la presenza di tre atleti dell'Olimpia (Paul Biligha, Pippo Ricci, Tommaso Baldasso - e sarebbero stati quattro con l'infortunato Stefano Tonut) e due della Virtus (Nico Mannion e Alessandro Pajola), tra l'altro reduci dal gruppo di Eurobasket, è un evento storico per quanto siamo stati abituati finora. L'Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco ha a disposizione i giocatori di Milano e Virtus Bologna per il doppio impegno connella finestra FIBA di novembre per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Certo, i big sono rimasti a casa. Alcuni per scelta presa a priori (Marco Belinelli e Daniel Hackett), altri per gestione del carico di lavoro dopo un'estate impegnativa con gli Europei (Nicolò Melli e Gigi Datome). Ma la presenza di tre atleti dell'Olimpia (- e sarebbero stati quattro con l'infortunato) e due della Virtus (), tra l'altro reduci dal gruppo di Eurobasket, è un evento storico per quanto siamo stati abituati finora.

Nico Mannion in azione nell'amichevole tra Italia e Francia, agosto 2022 Credit Foto Getty Images

Finestre con i giocatori di Eurolega... finalmente!

Dejan Bodiroga a nuovo CEO della Lega privata europea. Per la prima volta nella storia, Eurolega ha accettato 6 gare programmate nella sola giornata di giovedì, così da permettere ai giocatori di Fenerbahçe, Efes, Olympiacos, Partizan e Stella Rossa di aggregarsi alle rispettive nazionali. Eurolega e FIBA hanno cominciato a dialogare dopo anni di attriti con la nomina dia nuovo CEO della Lega privata europea. Per la prima volta nella storia, Eurolega ha accettato lo spostamento del derby tra Milano e Virtus per evitare la concomitanza con Italia-Spagna (coinvolto anche coach Sergio Scariolo, che potrà allenare la Roja) e disegnato un calendario differente dal consueto, con, così da permettere ai giocatori didi aggregarsi alle rispettive nazionali.

Dall'altra parte, FIBA ha modificato la struttura della finestra, distribuendo le gare in due sole giornate (venerdì 11 e lunedì 14 novembre) a differenza delle quattro utilizzate negli scorsi anni. Così facendo, si concede più margine ai giocatori di Eurolega per raggiungere le rispettive selezioni e rientrare nelle squadre di club in tempo per poter affrontare la giornata successiva di Coppa.

L'Italia non è stata l'unica a beneficiare della modifica dei calendari. La Serbia avrà a disposizione Vasilije Micic, Marko Guduric, Vladimir Lucic, Ognjen Jaramaz, Nemanja Nedovic, Luka Mitrovic, Nikola Topic, Ognjen Dobric, Danilo Andjusic e Uros Trifunovic, potendo attingere a piene mani dai roster delle squadre di Eurolega. La Turchia potrà invece schierare Bugrahan Tuncer, Scottie Wilbekin, Melih Mahmutoglou, Metecan Birsen e Sehmus Hazer. Entrambe non vivono una situazione di classifica brillante (la Serbia è quarta, la Turchia è quinta nel Gruppo I) e hanno necessità di rinforzi per centrare la qualificazione ai Mondiali. La Grecia, seconda nello stesso Gruppo I), avrà nei ranghi Michail Lountzis, Giannoulis Larentzakis e Kostas Papanikolaou.

Shane Larkin con la nazionale della Turchia a Eurobasket 2022 Credit Foto Getty Images

Tifosi e TV sorridono, ma gli allenatori protestano

La modifica dei calendari accoglie le richieste dei tifosi e, soprattutto, delle emittenti televisive, preoccupate per gli indici di ascolto non brillanti delle finestre degli scorsi anni, disputate senza i giocatori di Eurolega e NBA. Ma i coach delle squadre di Eurolega sono molto critici a riguardo.

"Nessuno ha chiesto la nostra opinione - ha commentato Giorgios Bartzokas, allenatore dell'Olympiacos -. Non poteva esserci uno scenario peggiore. Avremo tre giocatori in nazionale che ci raggiungeranno a Monaco di Baviera per la partita della prossima settimana soltanto il giorno prima. Nel frattempo, non potremo allenarci 5-contro-5. E se dovessero farsi male? Cosa succede?".

"La pressione cade interamente sulle spalle dei giocatori e degli allenatori di Eurolega - ha aggiunto Dimitris Itoudis, coach del Fenerbahçe e della nazionale greca -. E la NBA? Ormai è diventato normale non avere i giocatori NBA in queste finestre. Ma va bene così?".

"Sono i giocatori a pagare le conseguenze - ha sottolineato Zeljko Obradovic, coach del Partizan Belgrado, reduce da una pesante sconfitta contro l'Olympiacos a causa di una rotazione cortissima per gli infortuni e i giocatori serbi ceduti alla nazionale -. È brutto vedere nazionali prive dei loro elementi migliori. Ma è un problema di lunga data. Credo che FIBA ed Eurolega debbano sedersi a un tavolo per un'ulteriore discussione focalizzata sul bene di tutti".

