4-1. Coach Gianmarco Pozzecco è ancora imbattuto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 Georgia, diretta inseguitrice a una sola lunghezza di distanza (3-2). Battere la formazione di coach Zouros significherebbe costruire un buon margine di sicurezza in vista della complicatissima finesta di novembre, quando, senza i giocatori di Eurolega e NBA, l'Italia dovrà affrontare la Spagna e volare in trasferta per sfidare la stessa Georgia nel match di ritorno. La vittoria di mercoledì pomeriggio contro l'Ucraina ha portato l'Italia a condividere la vetta del Gruppo L con la Spagna e un record di. Coach Gianmarco Pozzecco è ancora imbattuto nelle qualificazioni ai Mondiali del 2023 dopo il successo all'esordio contro i Paesi Bassi , ultimo impegno della prima fase, e ora l'obiettivo si focalizza sulla, diretta inseguitrice a una sola lunghezza di distanza (). Battere la formazione di coach Zouros significherebbe costruire un buon margine di sicurezza in vista della complicatissima finesta di novembre, quando, senza i giocatori di Eurolega e NBA, l'Italia dovrà affrontare lae volare in trasferta per sfidare la stessa Georgia nel match di ritorno.

Coach Pozzecco e Nicolò Melli hanno parlato alla vigilia della partita di sabato sera, in programma al PalaLeonessa di Brescia, ultimo appuntamento prima della fase a gironi di Eurobasket, in partenza venerdì 2 settembre al Forum di Assago con la sfida all'Estonia. La Georgia dovrà tamponare la pesante perdita di Toko Shengelia, out per 2-3 mesi per un infortunio alla spalla rimediato nel match contro l'Olanda di mercoledì scorso.

Fontecchio e coach Pozzecco in Italia-Francia Credit Foto Getty Images

Pozzecco: "La vittoria con l'Ucraina ha creato legame ed entusiasmo"

"È complicato riuscire a ottimizzare il tempo a disposizione e preparare partite delicate come quelle che ci aspettano nel prossimo futuro. Mi dispiace non vedere in campo Toko Shengelia contro la Georgia, anche se qualcuno può credere che il suo infortunio possa avvantaggiarci. Io non la penso così".

"Si può pensare che le vittorie siano gratificanti solo se arrivano contro formazioni come Francia o Serbia. Invece bisogna dare valore a vittorie come quelle contro l’Ucraina, perché i ragazzi stanno sostenendo sacrifici quotidiani e meritavano di togliersi questa soddisfazione. In generale abbiamo bisogno che si crei ancora maggiore entusiasmo attorno a questa Nazionale. Mi auguro che la partita di domani contro la Georgia, e soprattutto l’Europeo che inizieremo in casa, possano unire tutti, nessuno escluso, nel supportare questa squadra e questi ragazzi".

Melli: "Vogliamo vincere, giocheremo con determinazione"

"Siamo alla vigilia di due eventi importanti: le Qualificazioni al Mondiale, in cui vogliamo esserci; e l'Europeo con la prima fase in casa. Abbiamo entusiasmo e sono sicuro che il pubblico di Brescia di sabato sera e quello di Milano a settembre ci daranno un grande supporto. Sono dispiaciuto per l'infortunio a Toko Shengelia: la Georgia perde un giocatore importante. Noi vogliamo vincere, e farlo contro un roster che è al completo ha più valore. Ma la squadra di coach Zouros ha chili, centimetri e talento. Ed esperienza in questa competizione. Dovremo entrare in campo con determinazione, mascherando i nostri punti deboli".

