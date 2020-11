La nazionale italiana di basket femminile si avvicina agli Europei 2021. Le azzurre ottengono il secondo successo consecutivo nella “bolla” di Riga, superando 69-63 la Repubblica Ceca. Una vittoria importante per la squadra di Lardo, che non riesce a ribaltare la differenza canestri con le ceche (-10 all’andata), ma che comunque consolida la sua posizione tra le migliori cinque seconde delle qualificazioni. Straordinaria prestazione di Beatrice Attura, che realizza il suo career high in maglia azzurra con 20 punti. In doppia cifra chiudono anche Cecilia Zandalisini, che litiga con il ferro (4/12), ma mette a referto comunque 12 punti (anche 5 assist) e Debora Carangelo (11 punti). Alla Repubblica Ceca non bastano i 25 punti di Katerina Elhotova, miglior marcatrice dell’incontro.