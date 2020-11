Sono stati diramati i dodici convocati per le due sfide dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri affronteranno nella “bolla” di Tallinn la Macedonia del Nord (sabato 28 novembre) e la Russia (lunedì 30). La nazionale è già qualificata per Eurobasket, visto che è uno dei paesi ospitanti della prima fase della manifestazione continentale e dunque gioca le qualificazioni fuori classifica. Nei dodici scelti da Meo Sacchetti ci sono cinque esordienti: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Il capitano sarà Amedeo Della Valle, mentre il CT azzurro ha deciso di non convocare Leonardo Candi e Giordano Bortolani (scelta tecnica), Michele Ruzzier (infortunio alla caviglia) e Leonardo Totè (indisposizione).

Queste le parole del CT azzurro: "Questi ragazzi mi hanno lanciato un messaggio e io l’ho recepito. Sono abituato a vedere tutti loro in campionato ma volevo vederli in questo ambiente e con questa Maglia. In questi pochi allenamenti prima della partenza per la “bolla” mi è piaciuto l’atteggiamento e la voglia di guadagnarsi un posto da parte di tutti nonostante le fatiche con i club. In diversi avranno la possibilità di debuttare in Azzurro e ciò che più desidero è che si ricrei quello spirito visto a febbraio scorso, quando oltre alle vittorie c’è stata una partecipazione e un coinvolgimento incredibile anche da parte di chi ci ha visto. Andiamo a Tallinn per giocarcela perché quando si indossa la canotta della Nazionale ogni partita conta".