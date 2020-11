Si giocherà nella finestra di febbraio il recupero del match di qualificazione agli Europei 2022 tra Italia e Macedonia del Nord. L’incontro, che si sarebbe dovuto disputare sabato, non ha avuto luogo a causa della positività di tre macedoni al Covid-19. La FIBA, oltre a comunicare questo rinvio, ha comunicato anche quello di Estonia-Macedonia del Nord, che si sarebbe dovuta giocare lunedì, a causa degli esiti di nuovi test eseguiti nella giornata di sabato. La sede della finestra del prossimo febbraio, va ricordato, è ancora da stabilire. Si giocherà, invece, regolarmente Italia-Russia, prevista per lunedì alle 15:00 a Tallinn. Sabato, va ricordato, gli azzurri erano già scesi in campo a effettuare il riscaldamento: a loro la notizia del rinvio è arrivata nemmeno un’ora prima di quella che sarebbe stata la palla a due.