Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Italia concede il bis e, dopo il successo contro la Slovacchia, batte anche il Lussemburgo nella seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2023. Tutto molto facile per la squadra di Lino Lardo, che si impone per 82-48 in un match dominato e gestito molto bene fin dal primo quarto.

Prestazione sontuosa di Sara Madera, che mette a referto 16 punti senza sbagliare un tiro (6/6 dal campo con 4/4 da tre punti). In doppia cifra chiudono anche Nicole Romeo (12) e Marzia Tagliamento (11). Da segnalare anche i primi punti (4) per Matilde Villa. Per il Lussemburgo la migliore è stata Magaly Meynadier con 15 punti.

Buon avvio del Lussemburgo con Jablonowski (6-7), ma l’Italia replica subito con le triple di Romeo e Madera che valgono il +6 (19-13). E’ un primo allungo azzurro, con la squadra di Lardo che chiude avanti alla prima sirena sul +9 (23-14). Mossong prova a riavvicinare il Lussemburgo, ma è ancora Romeo a propiziare il nuovo break dell’Italia (32-22). La play di Ragusa è scatenata e firma il gioco da tre punti che chiude il primo tempo, con l’Italia avanti 40-26.

Al rientro dagli spogliatoi l’Italia spinge subito sull’acceleratore con una scatenata Madera, che non sbaglia mai dal campo e trascina la squadra azzurra sul +19 (57-38). Il Lussemburgo tenta una timida reazione, ma non c’è davvero più partita, con l’Italia che amministra comodamente il vantaggio ed allunga in maniera inesorabile. Nel finale c’è spazio anche per l’atteso esordio di Matilde Villa, che trova subito i suoi primi due punti con la maglia della Nazionale maggiore. E’ una festa per tutti e l’Italia vince agevolmente 82-48.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – LUSSEMBURGO 82-48 (23-14, 17-12, 18-15, 24-7)

Italia: Keys 9, Villa 4, Romeo 12, Bestagno 8, Tagliamento 11, Verona 5, Zandalasini 6, Trucco 4, Barberis, Madera 16, Santucci 6, Crudo 1

Lussemburgo: Baum, Meynadier 15, Mossong 6, Geniets 7, Jablonowski 10, Dittgen, Mreches 2, Muller, Wolff, Skrijelj 4, Bidinger, Etute 4

