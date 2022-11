Italia di Gianmarco Pozzecco volerà a Tbilisi per sfidare la Georgia di Toko Shengelia nella quarta giornata del girone L delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Per staccare il pass per la World Cup FIBA in Asia bisognerà attendere l'ultima finestra di febbraio ma gli Azzurri devono provare a vincere per rafforzare la propria posizione alle spalle delle Furie Rosse di Sergio Scariolo e non prendersi rischi inutili. Dopo la battaglia di Pesaro persa al supplementare contro la Spagna , l'divolerà a Tbilisi per sfidare ladinella quarta giornata deldelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Per staccare il pass per lain Asia bisognerà attendere l'ultima finestra di febbraio ma gli Azzurri devono provare a vincere per rafforzare la propria posizione alle spalle delledie non prendersi rischi inutili.

Italia è seconda con 12 punti, dietro a 11 c'è proprio la Georgia che ha vinto in volata in Islanda 88-85 con 26 punti e 11 rimbalzi del virtussino Shengelia, e ha firmato l'aggancio in classifica ai nordici, mentre sono già fuori Ucraina e Paesi Bassi (passano le prime tre). La gara tra gli Azzurri e la Georgia andrà in scena a meno di tre mesi dal confronto di Brescia, Shengelia. Al momento l'è seconda con 12 punti, dietro a 11 c'è proprio lache ha vinto in volata incon 26 punti e 11 rimbalzi del virtussino, e ha firmato l'aggancio in classifica ai nordici, mentre sono già fuori(passano le prime tre). La gara tra glie laandrà in scena a meno di tre mesi dal confronto di vinto 91-84 dalla squadra di Pozzecco prima degli Europei ma in cui ci fu il grave infortunio a Danilo Gallinari , e i nostri avversari erano privi del già citato

Georgia - Italia: quando e dove vederla

La sfida tra Georgia e Italia, quarta gara degli Azzurri nel gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali del 2023 in Asia, si giocherà lunedì 14 novembre, alle ore 16:00, sul parquet della Tbilis Arena. La sfida sarà visibile in TV su RaiTre (commento di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina), mentre in LIVE-Streaming su NOW TV ed ELEVEN Sports (commento di Matteo Gandini e Paolo Lepore). Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dell'incontro e commenti post-gara.

Il calendario dell'Italia

24 agosto

Georgia-Paesi Bassi 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

27 agosto

Paesi Bassi-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88 d1ts

11 novembre

Paesi Bassi-Ucraina 77-96

Islanda-Georgia 85-88

Italia-Spagna 84-88 d1ts LIVE | REPORT

14 novembre

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Georgia-Italia (ore 16.00)

Spagna-Paesi Bassi (20.30)

23 febbraio

Islanda-Spagna

Paesi Bassi-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Paesi Bassi

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

La classifica del girone L

Spagna 13 (6/1)

Italia 12 (5/2)

Georgia 11 (4/3)

Islanda 11 (4/3)

Ucraina 9 (2/5)

Paesi Bassi 7 (0/7)

I convocati dell'Italia per la Georgia

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

