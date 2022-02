Dopo la finestra dello scorso novembre con la sconfitta in Russia e il successo sofferto al Forum contro i Paesi Bassi , l'ditorna in campo nelleche disputerà in Giappone, Indonesia e Filippine. Gli azzurri avranno un doppio impegno contro l', formazione che finora ha giocato due gare in trasferta, vincendo neie perdendo in: prima partita nella terra dei vulcani e dei ghiacci, giovedì 24 febbraio alle ore 21 ad Hafnarfjordur, mentre la "rivincita" sarà domenica 27 al PalaDozza di Bologna alle ore 20.30. La Nazionale è partita permercoledì mattina, in ritardo rispetto al programma originale che parlava di martedì pomeriggio, uno spostamente dovuto al maltempo: lì per gli azzurri un impegno da non sottovalutare anche se c'è ottimismo visto il recupero di Stefano Tonut e la presenza di Amedeo Della Valle , protagonista di un'eccezionale stagione con Brescia finora. Dall'altra parte, nella formazione islandese, il pericolo pubblico numero uno è, guardia di Valencia e autore di 27 punti nel successo sull'Olanda; da tenere d'occhio anche le altre due guardia, di Anversa, e, visto brevemente con la Fortitudo Bologna a inizio stagione, e il gigante, 24enne di 215 centimetri in forza a Saragozza.