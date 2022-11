Italia senza qualche protagonista quella che affronterà venerdì sera la Spagna e lunedì pomeriggio la Georgia a Tbilisi nelle qualificazioni ai Mondiali 2023. Il ct Gianmarco Pozzecco, già senza Fontecchio (NBA), Polonara e Melli (Eurolega), dovrà fare a meno di Stefano Tonut e Matteo Spagnolo, oltre a Diego Flaccadori, infortunatosi domenica scorsa nel primo tempo Sarà un'senza qualche protagonista quella che affronterà venerdì sera lae lunedì pomeriggio laa Tbilisi nelle. Il ct, già senza(NBA),(Eurolega), dovrà fare a meno di, oltre a, infortunatosi domenica scorsa nel primo tempo della partita di campionato tra Verona e Trento

Per quanto riguarda l'altro giocatore dell'Aquila, ovvero Matteo Spagnolo, la Federazione fa sapere che il gioiello classe 2003 "è stato autorizzato a lasciare il raduno di Pesaro per un risentimento muscolare occorsogli durante la gara di domenica scorsa contro Verona" e dal quale evidentemente non ha recuperato.

Stefano Tonut, uscito malconcio dal Paul Biligha, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola, regolarmente a disposizione del ct Pozzecco che ora dovrà scegliere i 12 per la Spagna da una lista di 16 nomi. Problema muscolare anche per, uscito malconcio dal derby italiano d'Eurolega giocato mercoledì sera al Forum tra Milano e Virtus Bologna . Proprio da Assago hanno raggiunto Pesaro gli ultimi Azzurri attesi ovvero, regolarmente a disposizione del ctche ora dovrà scegliere i 12 per lada una lista di 16 nomi.

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

