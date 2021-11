Italia-Paesi Bassi 75-73

Italia che al Forum di Assago supera 75-73 i Paesi Bassi nella seconda giornata del girone H delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023. Gli azzurri devono soffrire fino alla fine per avere ragione degli Oranje di Maurizio Buscaglia, ma alla fine riescono a centrare l'obiettivo, anche per scacciare qualche fantasma: determinante Nicola Akele, 18 punti e i canestri decisivi nel finale, al pari di Stefano Tonut, 13 punti; sono 13 anche i punti di Amedeo Tessitori mentre capitan Michele Vitali e Alessandro Pajola chiudono con 7. Per gli olandesi, al secondo stop dopo quello interno con l'Islanda, non bastano i 19 punti con cinque triple di Hammink, i 14 del capitano De Jong e gli 11 di Kloof. La Nazionale di Meo Sacchetti tornerà in campo nella finestra di febbraio 2022 per il doppio impegno con l'Islanda, il 24 in trasferta e il 27 in casa. Serviva una vittoria dopo il ko di San Pietroburgo con la Russia , e la vittoria è arrivata per l'che al Forum di Assago superanella seconda giornata del girone H delle qualificazioni alla. Gli azzurri devono soffrire fino alla fine per avere ragione degli Oranje di, ma alla fine riescono a centrare l'obiettivo, anche per scacciare qualche fantasma: determinante, 18 punti e i canestri decisivi nel finale, al pari di, 13 punti; sono 13 anche i punti dimentre capitanchiudono con 7. Per gli olandesi, al secondo stop dopo quello interno con l'Islanda, non bastano i 19 punti con cinque triple di, i 14 del capitanoe gli 11 di. Laditornerà in campo nella finestra diper il doppio impegno con l', il 24 in trasferta e il 27 in casa.

La partita del Forum vede l'Italia partire col piglio giusto, i Paesi Bassi sembrano fin troppi timidi, e gli azzurri volano sul 16-5 grazie a Tessitori, Pajola e Flaccadori. A svegliare gli oranje è l'ex trentino Franke con due bombe, ma Flaccadori indovina due importanti penetrazioni per il 22-15. Alla prima pausa è però 22-18 con Hammink che segna sulla sirena per tenere lì i suoi. Nel secondo periodo è ancora Hammink a fare prima -1 e poi a riportare a -5 i Paesi Bassi, però il maggior talento dell'Italia torna fuori, Tonut segna e fa segnare, anche Tessitori realizza per il +11, e all'intervallo è 47-39 per gli azzurri che sembrano in controllo.

Infatti dopo la pausa negli spogliatoi le cose cambiano, gli azzurri non segnano dal campo per 7 minuti, muovono il punteggio solo dalla lunetta, e gli oranje arrivano a -4 con una bomba di Williams. Sul finire del periodo però l'Italia si risveglia con Akele, poi due triple di Tonut e Tessitori valgono il +10 sul 60-50. Finita? Per nulla, perchè nel quarto periodo gli azzurri non segnano praticamente mai, sbattono continuamente contro il muro oranje, e la squadra di Buscaglia rimonta con tre triple di Hammink e tre canestri da sotto di Roland Schaftenaar, e addirittura sorpasso sul 69-67 con una penetrazione di van der Vuurst de Vries a circa 3' dal termine.

La squadra di Sacchetti trema, la tripla del possibile +5 di Williams entra ed esce, e così gli azzurri tornano in vita, trovando con Akele e la tripla di Tonut il nuovo vantaggio sul 72-69. Ancora Akele firma da sotto il 74-69 a un minuto dal termine, poi basta un libero di Michele Vitali per sigillare il discorso a fil di sirena e fissare il punteggio sul 75-73 che fa tirare un grosso sospiro di sollievo a coach Sacchetti e a tutto il Forum.

Italia : Candi, Tonut 13, Flaccadori 6, Mascolo ne, Tessitori 13, Gaspardo 2, Udom 5, M. Vitali 7, Diouf 4, Alviti, Akele 18, Pajola 7. All. Sacchetti.

