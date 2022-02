La prima partita, giovedì alle ore 21.00, è in programma sul parquet dell'Olafssalur di Hafnarfjordur, a pochi chilometri dalla capitale, Reykjavik. Gli azzurri rientreranno in Italia venerdì e sfideranno nuovamente l'Islanda domenica, alle ore 20.30, al PalaDozza di Bologna.

Fare il risultato è d'obbligo. Alla seconda fase si qualificano le prime tre di ogni girone, conservando, però, i punti raccolti nella prima. L'Italia incrocerà le qualificate del gruppo comprendente Spagna, Georgia, Ucraina e Macedonia del Nord per formare un nuovo raggruppamento a 6: le prime tre staccheranno il pass per i Mondiali 2023.

Coach Meo Sacchetti ha diramato la long-list FIBA con 24 nomi. Tra questi, ne sceglierà 14 per il raduno di Bologna di lunedì 21 febbraio, il giorno seguente la finale di Coppa Italia. Mentre l'Eurolega proseguirà anche durante la pausa per le Nazionali, i giocatori appartenenti alle squadre di Eurocup sono convocabili: il torneo si ferma per un mese tra l'8 febbraio e l'8 marzo.

La long list con i 24 convocati del CT Meo Sacchetti

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#10 Michele Ruzzier (1993, 181, P, Virtus Segafredo Bologna)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

#25 David Cournooh (1990, 187, G, Vanoli Cremona)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G, Vanoli Cremona)

#34 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#36 Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

La classifica

Russia 2-0, Italia 1-1, Islanda 1-1, Paesi Bassi 0-2

