Il ct dell'ItalbasketMeo Sacchetti ha ridotto da 24 a 16 la lista dei nomi con i convocati per la doppia sfida tra Italia e Islanda, valida per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2023 in programma il 24 e il 27 febbraio, a Hafnarfjordur e al PalaDozza di Bologna rispettivamente. Confermato il blocco della "finestra" di novembre, compresi i giovani talenti Gabriele Procida, Matteo Spagnolo e Giordano Bortolani, e i "big" Stefano Tonut e Alessandro Pajola, più il ritorno in azzurro di Nico Mannio, altro reduce dai Giochi di Tokyo. Tornano in Nazionale Paul Biligha, che ha avuto il via libera da Milano assieme a Davide Alviti, e Amedeo Della Valle, stella della sorprendente Brescia e serio candidato al premio di MVP in Serie A. Le novità sono Matteo Imbrò, 3 presenze in amichevole tra il 2012 e il 2016, e Leonardo Totè, in cerca della sua prima apparizione con la Senior.

Islanda. Entrambe le squadre hanno un bilancio di una vinta e una persa dopo le prime due gare di qualificazione: passo falso in Russia (92-78) e vittoria casalinga sui Paesi Bassi (75-73) per l'Italia di Sacchetti, viceversa l'Islanda è stata capace di battere all’esordio gli olandesi in trasferta (77-79) prima di cedere alla Russia a San Pietroburgo (89-65). L'ultima finestra del primo turno tra l'1 (Italia-Russia) e il 4 luglio (Paesi Bassi-Italia). Il raduno è previsto a Bologna lunedì 21 febbraio, subito dopo la Finale di Coppa Italia di Pesaro , poi il giorno dopo ci sarà il volo per Reykjavik dove giovedì 24 si terrà il match con l'. Entrambe le squadre hanno un bilancio di una vinta e una persa dopo le prime due gare di qualificazione: passo falso in(92-78) e vittoria casalinga sui(75-73) per l'di, viceversa l'è stata capace di battere all’esordio gli olandesi in trasferta (77-79) prima di cedere allaa San Pietroburgo (89-65). L'ultima finestra del primo turno tra l'1 (Italia-Russia) e il 4 luglio (Paesi Bassi-Italia).

Stefano Tonut in Russia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2023 Credit Foto Getty Images

La lista con i 16 convocati del CT Meo Sacchetti

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#34 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

La classifica

Russia 2-0, Italia 1-1, Islanda 1-1, Paesi Bassi 0-2

