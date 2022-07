Dopo la sconfitta di sabato 25 giugno contro la Slovenia , coachdebutterà in via ufficiale sulla panchina azzurra in occasione dell'ultima partita della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. L'Italia volerà ad Almere per sfidare i battuti con sofferenza nel match d'andata al Forum di fine novembre. Gli Azzurri hanno già strappato il pass per la seconda fase grazie all'esclusione della Russia dalle competizioni internazionali, ma serve una vittoria per migliorare una posizione in classifica sporcata dal ko sofferto in trasferta contro l'Islanda.