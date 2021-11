Dopo la grande estate azzurra con la vittoria del torneoin finale contro lae la conseguente partecipazione allerompendo un digiuno di 17 anni, torna in campo ladi pallacanestro! Gli azzurri del ctiniziano infatti il cammino nelle qualificazioni alla, il mondiale che disputerà in Giappone, Indonesia e Filippine. In questa prima "finestra" l'esordirà a San Pietroburgo contro la Russia, venerdì alle ore 17 : nelci sono anche l'(sfida in programma lunedì al Forum) e l'. Gli azzurri dovranno fare a meno di, impegnato in NBA con gli Atlanta Hawks, dei giocatori di Eurolega come, e l'infortunato