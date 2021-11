59-52 al 28' - Tripla di Alviti in un momento importante! La guardia di Milano non ha paura e dopo un errore si riprende la bomba e la segna, dopo che gli azzurri erano piombati di nuovo a -10 per un canestro di Iliev tutto solo sotto canestro.

52-46 al 25' - Buona reazione degli azzurri dopo il +11 russo sul 50-39, anche se la squadra di Sacchetti sta trovando poche alternative al coinvolgimento di Tessitori e Tonut. Nel frattempo Zaitsev piazza una gran schiacciata, la giocata più spettacolare del match.

47-37 al 22' - Il parziale della Russia è adesso di 10-0: capitalizzato l'antisportivo ai danni di Akele perchè Khomenko segna i 2 tiri liberi e poi Strebkov realizza dopo l'ennesimo rimbalzo offensivo.

43-37 al 21' - Inizia la ripresa e parte meglio la Russia: due triple di Strebkov e Astapkovich, 6-0 per i padroni di casa che vanno a +6. Italia rimasta negli spogliatoi...

37-37 A FINE SECONDO QUARTO - Perfetta parità all'intervallo tra Russia e Italia, con gli azzurri che rimontano da -8 e impattano grazie alla tripla di Tessitori, il migliore assieme a Tonut, entrambi con 12 punti (unici in doppia cifra). L'Italia sta tirando disctetamente dal campo, 13 su 27, ma ha 7 palle perse (6 nel solo primo periodo); la Russia sta tirando mene bene ma ha 4 recuperi e si gode gli 11 punti di Toropov e gli 8 di Astapkovich e i 6 di Komolov.

37-34 al 19' - Sono Tonut e capitan Tessitori a tenere a galla l'Italia: 9 punti in due in un amen e gli azzurri sono a -3, col jumper segnato dalla guardia di Venezia che obbliga Lukic al timeout per la Russia.

35-27 al 17' - Prodezza allo scadere dei 24" di Candi che segna al primo pallone toccato e riporta l'Italia a -5. Viceversa la Russia sta giocando molto bene, soprattutto in attacco, muovendo la palla e costringendo gli azzurri a rotazioni molto complicate. Scatenato Toropov, già 11 punti, che firma il 2+1 per il +8 dei suoi.

22-17 al 13' - Grandi difficoltà offensive per l'Italia che tra perse e errori, sta sbattendo sempre contro la difesa russa. A sbloccare il risultato ci pensa dopo quasi 3' Tonut con un jolly dall'arco. Immediata la risposta della Russia con la tripla dall'angolo di Astapkovich.

15-14 A FINE PRIMO QUARTO - C'è equilibrio a San Pietroburgo dopo i primi 10'. Azzurri bravi a rimettere il naso avanti con una tripla di Alviti sul 14-12, poi la risposta di Komolov con la sua seconda bomba di giornata. Per l'Italia da segnalare anche l'esordio assoluto di Alessandro Lever mentre pesano le 6 palle perse.

12-11 all'8' - Dopo una lunga serie di errori, l'Italia si sblocca: furto di Tonut, contropiede e schiacciata a una mano per la stella dell'Umana Reyer Venezia.

10-9 al 5' - Buona replica della Russia al primo strappo dell'Italia. Dopo il 9-4 con la tripla di Tonut, arrivano le bombe dei padroni di casa con Astapkovich e Komolov, quest'ultimo con un pregevole movimento in step-back.

4-4 al 2' - Iniziata la sfida di San Pietroburgo: il primo canestro del match lo firma capitan Tessitori, poi Khomenko con due liberi risponde a Pajola, autore del momentaneo 4-2. Buon inizio soprattutto in difesa degli azzurri.

Squadre in campo a San Pietroburgo: è il momento degli inni nazionali, prima l'inno di Mameli dell'Italia, poi quello russo dei padroni di casa. Il quintetto azzurro è composto da Pajola, Tonut, Gaspardo, Akele e Tessitori, oggi con i gradi di capitano. La Russia del ct serbo Lukic parte invece con Antonov, Strebkov, Toropov, Khomenko e Astapkovich.

I precedenti: in 27 confronti, l'Italia ha vinto 17 volte rispetto alle 10 della Russia. Le due selezioni si sono affrontate recentemente anche nelle qualificazioni per EuroBasket 2022: gli azzurri hanno vinto 83-64 al PalaBarbuto di Napoli il 20 febbraio 2020, prima dell'esplosione della pandemia, e poi hanno fatto il bis lo scorso 30 novembre 2020, nella "bolla" di Tallin, in Estonia, imponendosi per 70-66.

La Russia invece ha da poche settimane cambiato allenatore, sostituendo Bazarevich con il serbo Lukic, head coach proprio in Russia al Nizhny Novgorod. Le certezze sono il capitano Semen Antonov e Vladimir Ivlev del CSKA, Ivan Strebkov del Nizhny e Evgeny Valiev del Kazan.

L'Italia si affida a Pajola e a Tonut mentre il capitano sarà Amedeo Tessitori, reduce anche del Mondiale 2019 in Cina, oltre alle Olimpiadi di Tokyo. Assenti i vari Gallinari, impegnato in NBA con gli Atlanta Hawks, i giocatori di Eurolega come Melli, Fontecchio e Polonara, e l'infortunato Mannion, mentre Michele Vitali è al seguito della squadra anche se non sarà tra gli arruolabili. Riflettori puntati sui giovani talenti Matteo Spagnolo e Giordano Bortolani, mentre sarà l'esordio assoluto di Alessandro Lever.

Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Russia-Italia, primo impegno degli Azzurri del ct Meo Sacchetti nelle qualificazioni alla FIBA World Cup 2023, il mondiale che disputerà in Giappone, Indonesia e Filippine.

