Russia - Italia 92-78

Si apre dunque con una sconfitta l'avventura dell'Italia nelle qualificazioni per la FIBA World Cup 2023. Gli azzurri di Meo Sacchetti, reduci da un'estate da sogno tra Preolimpico e Tokyo, perdono malamente a San Pietroburgo per 92-78 contro la Russia nella prima giornata del girone H. Il match è in equilibrio per un tempo (37-37 al 20'), poi nella ripresa i padroni di casa si scatenano, segnano ben 55 punti in 20' e vincono con pieno merito; viceversa gli azzurri tengono botta fino all'inizio dell'ultimo periodo, poi crollano di schianto e toccano anche il -20 sul 92-72. Una gara da dimenticare in fretta per la nazionale che subisce la fisicità degli avversari, paga dazio difensivamente e in attacco non riesce sostanzialmente mai a creare dei vantaggi: non bastano le prove di Tonut, 20 punti, e capitan Tessitori, 19, unici a provarci per tutti i 40', e di Candi, 10 punti con qualche lampo interessante. Per la Russia invece è una gara da sogno, chiusa col 58% al tiro e 12 su 21 da tre, soprattutto con una convinzione e una fiducia rara: nella formazione del ct serbo Lukic spiccano Astapkovich, 21 punti con 5 bombe, Toropov, 17, e Komolov, 12 con 4 su 6 da tre. Ora gli azzurri rientreranno subito in Italia perchè lunedì sera, alle 20.30 al Forum, c'è il secondo match contro l'Olanda di Maurizio Buscaglia.

Fin dalle prime battute si capisce che la gara non sarà per nulla facile per l'Italia: la Russia è fisica e aggressiva, risponde colpo su colpo, e alla prima pausa conduce 15-14 (già 6 perse per i ragazzi di Sacchetti). Nel secondo periodo i padroni di casa provano a scappare, Astapkovich e Toropov segnano con continuità, anche da fuori, mentre gli azzurri si aggrappano alle azioni di Tonut e Tessitori, oggi capitano: la Russia fa +8 sul 35-27, poi l'Italia replica con un break di 10-2 con anche una bomba di Candi, e così si torna negli spogliatori per l'intervallo in perfetta parità sul 37-37.

L'inizio di secondo tempo è drammatico per l'Italia: gli azzurri restano con la testa negli spogliatoi, la Russia invece ha il fuoco negli occhi, break di 10-0 e +10 sul 47-37 in 2' grazie soprattutto a Strebkov. Dopo il -11 arriva la solita reazione lanciata da Tonut e Tessitori, poi è Alviti a colpire dall'arco per il -7 in risposta ad un canestro di Iliev tutto solo sotto il ferro. Gli azzurri barcollano ma restani in scia e, grazie anche a 5 punti di Candi, vanno all'ultima pausa sul -5, 64-59.

Stefano Tonut va a canestro in Russia-Italia, Qualificazioni Mondiali 2023 Credit Foto Getty Images

Nell'ultimo periodo la musica non cambia, la Russia torna a +11 e l'Italia replica, con Tonut che firma un gioco da tre punti per il -5 sul 70-65 a 5' dal termine. Tutto fa pensare ad un match aperto fino alla fine, invece la squadra di Sacchetti implode: 13-1 di parziale firmato da Toropov, Zaitsev e Antonov, e match che si spacca definitivamente. Gli azzurri mollano del tutto e sprofondano fino a -20 sul 92-72, poi negli ultimi secondi arrivano le triple di Tessitori e Candi per il -14 finale che rende un filo meno amara la sconfitta.

Russia : Ivlev 4, Antonov 7, Astapkovich 21, Komokov 12, Zaitsev 7, Gankevich 2, Strebkov 10, Ilnitskii 4, Valiev, Emchenko, Toropov 17, Khomenko 8. All. Lukic.

: Ivlev 4, Antonov 7, Astapkovich 21, Komokov 12, Zaitsev 7, Gankevich 2, Strebkov 10, Ilnitskii 4, Valiev, Emchenko, Toropov 17, Khomenko 8. All. Lukic. Italia: Candi 10, Tonut 20, Flaccadori 5, Tessitori 19, Akele 7, Spagnolo, Gaspardo 5, Bortolani ne, Diouf 2, Alviti 6, Lever, Pajola 4. All. Sacchetti.

