Completato il ciclo di amichevoli, l'Italia di Gianmarco Pozzeco torna sul parquet per le partite "vere" e si riparte con la seconda fase delle qualificazioni alla World Cup 2023 in Asia. Domani, mercoledì 24 agosto, alle 17.30 ora italiana gli azzurri giocheranno a Riga, in Lettonia, contro l'Ucraina (campo neutro vista l'impossibilità di giocare a Kiev per la guerra): sarà il primo impegno del girone L della seconda fase in cui Italia, Spagna e Islanda comandano con 7 punti (3 vinte e una persa), mentre l'Ucraina è a 5 punti (1-3) alle spalle della Georgia con 6 (2-2), prossima avversaria degli azzurri sabato a Brescia.

Gianmarco Pozzecco. Con l'Ucraina, allenata dal lettone Ainars Bagatskis e con riferimenti chiari come i due NBA Alex Len, centro, e Sviatoslav Mykhailiuk, guardia, più il gigante Artem Pustovy (219 cm) e il regista Issuf Sanon (classe 1999, origini del Burkina Faso), gli azzurri hanno un bilancio complessivo di 7 vittorie e 2 sconfitte nei 9 precedenti. L'ultimo confronto risale al girone di Eurobasket 2017 a Tel Aviv, con l'Italia allora allenata da Ettore Messina che vinse 78-66. La prima fase si era chiusa col successo dell'Italia in casa dei Paesi Bassi per 92-81 , la prima gara ufficiale da ct per. Con l', allenata dal lettonee con riferimenti chiari come i due NBA, centro, e, guardia, più il gigante(219 cm) e il regista(classe 1999, origini del Burkina Faso), gli azzurri hanno un bilancio complessivo di 7 vittorie e 2 sconfitte nei 9 precedenti. L'ultimo confronto risale al girone di Eurobasket 2017 a Tel Aviv, con l'Italia allora allenata dache vinse

Ad

Stefano Tonut durante l'amichevole Italia-Francia a Bologna Credit Foto Getty Images

Basket Fontecchio, Mannion e Melli leader: le certezze dell'Italbasket 9 ORE FA

Ucraina-Italia in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in LIVE-Streaming su Eleven Sports, mercoledì 24 agosto alle ore 17.30.

Approfondimenti e dichiarazioni

Paesi Bassi-Italia: informazioni utili

Data, luogo e ora: mercoledì 24 agosto all'Arena Riga di Riga (Lettonia) alle ore 17.30.

Fontecchio in esclusiva: "Vogliamo goderci gli Europei in casa"

Basket Tagliato Della Valle, il ct Pozzecco: "Scelta funzionale alla squadra" 21/08/2022 ALLE 14:57