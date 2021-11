Venerdì 26 si avvicina. Ed è il momento delle scelte definitive. Coach Meo Sacchetti ha ufficializzato la lista dei 12 giocatori convocati per il primo impegno della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali 2023: l'Italia scenderà in campo a San Pietroburgo contro la Russia alle 17.00 (ora italiana), schierando un gruppo nuovo, giovane, e che ha in Stefano Tonut, Alessandro Pajola e Amedeo Tessitori i giocatori con maggior esperienza in azzurro alle spalle.

Bruno Mascolo, Gabriele Procida e Mattia Udom, che saranno comunque a disposizione per il secondo match delle qualificazioni, in programma lunedì 29 novembre al Forum contro i Paesi Bassi (ore 20.30), mentre Michele Vitali viaggerà con la squadra in Russia da aggregato. Rispetto ai 16 pre-convocati del raduno di Milano , coach Sacchetti ha escluso, che saranno comunque a disposizione per il secondo match delle qualificazioni, in programmaal Forum contro i(ore 20.30), mentreviaggerà con la squadra in Russia da aggregato.

"Non vediamo l’ora di riprendere il cammino – ha detto il CT Meo Sacchetti – e il nostro desiderio è di cominciare questo lungo percorso con una vittoria contro la Russia, anche perché da venerdì in poi ogni gara sarà decisiva sulla via per il Mondiale. Siamo una squadra con tanti giovani, molti dei quali però già con qualche esperienza internazionale. Come sempre daremo il massimo".

La lista dei 12 convocati per la partita di venerdì 26 novembre contro la Russia a San Pietroburgo

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UnaHotels Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

#34 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UnaHotels Reggio Emilia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#52 Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna

