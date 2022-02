Home sweet home. È proprio il caso di dirlo. 2-2 è un record amaro, ma vale quantomeno la ripresa del secondo posto e, soprattutto, una mezza ipoteca sul passaggio alla seconda fase a gironi, con annesso incrocio con il Gruppo G. Perché quello che sembrava quasi scontato alla vigilia di queste qualificazioni, si è trasformato invece in una grande conquista con sudore e fatica sul campo. . È proprio il caso di dirlo. Dopo la vittoria di fine novembre sui Paesi Bassi al Forum , l'Italbasket difende anche il parquet del PalaDozza e risistema parzialmente la classifica azzoppata dai due ko esterni in Russia e Islanda. Certo, ilè un record amaro, ma vale quantomeno la ripresa del secondo posto e, soprattutto, una mezza ipoteca sul passaggio alla seconda fase a gironi, con annesso incrocio con il Gruppo G. Perché quello che sembrava quasi scontato alla vigilia di queste qualificazioni, si è trasformato invece in una grande conquista con sudore e fatica sul campo.

Martin Hermannsson, il giocatore di maggior profilo internazionale, non si alza dalla panchina. Così, le attenzioni possono concentrarsi quasi interamente sul gigantesco Tryggvi Hlinason, dominatore della gara d'andata con 34 punti e 21 rimbalzi. Il centro islandese chiuderà con 14+8, numeri onesti ma lontanissimi dalla figura incontenibile di tre giorni fa. La difesa sul pick'n'roll funziona. E, soprattutto, funziona la difesa di Paul Biligha, vero totem determinante a centroarea con una serie di lezioni di fondamentali di puro stampo messiniano. Gli Azzurri hanno avuto tre giorni a disposizione per trovare aggiustamenti dopo la sconfitta in doppio overtime a Hafnarfjordur , il giocatore di maggior profilo internazionale, non si alza dalla panchina. Così, le attenzioni possono concentrarsi quasi interamente sul gigantesco, dominatore della gara d'andata con 34 punti e 21 rimbalzi. Il centro islandese chiuderà con, numeri onesti ma lontanissimi dalla figura incontenibile di tre giorni fa.. E, soprattutto,, vero totem determinante a centroarea con una serie di lezioni di fondamentali di puro stampo messiniano.

La battaglia vera si gioca sul perimetro. L'Italia perde subito Stefano Tonut per infortunio, ma accetta di giocare a volto scoperto e ritmo alto. Coach Meo Sacchetti sguinzaglia quintetti leggeri a ripetizione. Un solo centro di ruolo e quattro esterni, con Nikola Akele frenato a soli 10 minuti e Raphael Gaspardo seduto per gli interi 40. Si gioca di pura small-ball, corsa ed early-offense, con grande utilizzo del tiro pesante. Il primo quarto è una sparatoria pura (27-28 per gli ospiti). Ma l'impressione è chiara: la prima squadra in grado di aggiungere un minimo di qualità difensiva è destinata a vincere la partita. E quella squadra è l'Italia.

Al lavoro di Biligha si unisce una maggiore consistenza difensiva degli esterni. E, senza Hermansson a portare qualità e ordine, il gioco islandese deraglia, diventando frenetico. Le palle perse si ammucchiano, ben 19 alla fine. Il tiro dall'arco viene sovra-utilizzato (11/32). E gli islandesi restano a contatto fin quando reggono le prodezze di uno stellare Elvar Fridriksson (30 con 10/19 al tiro) e l'exploit di Jon Axel Gudmundsson (16), mai in grado di esprimersi con la stessa efficacia e personalità nei suoi mesi vissuti con la maglia della Fortitudo Bologna.

L'Italia costruisce un piccolo break nel secondo quarto per il +8 dell'intervallo lungo (53-45), e raddoppia con un 8-0 lampo in avvio di ripresa. Il +16 è confortante, frutto di un attacco capace di sfruttare i (tanti) punti deboli di una difesa molto scoperta sui tiratori. Le triple fioccano con uno scintillante 14/28 (50%). Amedeo Della Valle è incontenibile. MVP totale. Spara 26 punti con 4 triple e aggiunge una capacità straordinaria di andare in lunetta (12/13). I suoi canestri sono cinici e puntuali. Pronti ad arrivare nei momenti più caldi del match. Nico Mannion è il suo Robin. Parte fortissimo, e chiuderà altrettanto bene (16 con 6/9 al tiro). Michele Vitali l'uomo-ovunque, fantastico in difesa e quasi infallibile quando si alza con i piedi oltre l'arco (17 con 4/6). Diego Flaccadori, reintegrato al posto di Matteo Imbrò, è la scelta giusta. Da subito aggressivo e attivo, pronto a sfogare sul parquet una fame enorme di emergere e vincere.

Ma l'Islanda non china la testa. Anzi. Si aggrappa sempre più ai suoi veterani, estremizza il gioco con brani di Pavel Ermolinskij da centro tattico (6 punti, 9 rimbalzi ma anche 10 assist!) e risorge per due volte nella ripresa. L'Italia assorbe la prima sfuriata, rimandandola a -19 con un'altra scarica di Della Valle. Ma ancora una volta, quando sembra poter chiudere in passerella, ecco arrivare una nuova spallata nordica. L'Islanda rientra fino al -8, tenendo il finale sospeso, ma non ha più forza né tempo per arrampicarsi oltre.

In attesa del recupero del match tra Russia e Paesi Bassi (rinviato per il conflitto in Ucraina) che delineerà la classifica dopo quattro giornate, l'Italbasket tornerà in campo a luglio nella terza e ultima finestra della prima fase. Il 1° luglio ospiterà la Russia capolista e ancora imbattuta (3-0), mentre il 4 luglio sarà in trasferta in Olanda.

Italia - Islanda 95-87

Italia : Mannion 16, Pajola 6, Tonut 5, Vitali 17, Tessitori 8; Biligha 6, Della Valle 26, Flaccadori 4, Akele 3, Alviti 4, Spagnolo. N.e.: Gaspardo. All.: Sacchetti.

: Mannion 16, Pajola 6, Tonut 5, Vitali 17, Tessitori 8; Biligha 6, Della Valle 26, Flaccadori 4, Akele 3, Alviti 4, Spagnolo. N.e.: Gaspardo. All.: Sacchetti. Islanda: Fridriksson 30, Gudmundsson 16, Steinarsson 8, Ermolinksij 6, Hlinason 14; Bjornsson, Jonsson 8, Olafsson 3, Thorbjarnarson, Thorsteinsson 2. N.e.: Palsson, Hermansson. All.: Perdersen.

La classifica del Gruppo H

1. Russia 3 0 2. Italia 2 2 3. Islanda 2 2 4. Paesi Bassi 0 3

