Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Paesi Bassi-Italia, ultima partita degli azzurri nella prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2023. L'Italbasket si presenta alla trasferta di Almere con un record di 2-1 dopo l'esclusione della Russia dalle competizioni internazionali: è già qualificata matematicamente alla seconda fase, dove incrocerà le prime tre squadra del Gruppo G (Spagna, Georgia e Ucraina), ma è comunque chiamata a fare il risultato perché i punti saranno mantenuti nel nuovo raggruppamento.

Ad

Il Live-Blogging della partita

Basket Qual. Mondiali: Paesi Bassi-Italia in diretta TV e LIVE Streaming UN GIORNO FA

Il quintetto scelto da coach Gianmarco Pozzecco per l'Italia: Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Tessitori.

L'Olanda si presenta alla partita con un record di 0-3, reduce da una sconfitta in volata in trasferta contro l'Islanda. Attenzione però a non sottovalutare un avversario che ha sì perso tutte le partite, ma sempre di misura.

Sulla panchina della nazionale olandese siede Maurizio Buscaglia, coach che ha portato la GeVi Napoli alla salvezza nel finale della stagione da poco conclusa.

Questi i 12 convocati da coach Gianmarco Pozzecco per la partita contro i Paesi Bassi: Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Paul Biligha, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Achille Polonara, Alessandro Pajola, Luigi Datome, John Petrucelli.

Pozzecco in lacrime alla presentazione da nuovo ct Italbasket

Basket I 12 scelti da Pozzecco per la sfida all’Olanda IERI A 11:47