Dopo la sconfitta sofferta all'esordio contro la Russia sul parquet di San Pietroburgo, l'Italbasket ha centrato il primo successo nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 superando i Paesi Bassi con il punteggio di 75-73. Una vittoria sofferta, con un finale eccitante e in volata, ma fondamentale per portare il record a 1-1 e restituire fiducia al gruppo azzurro in vista del doppio confronto con l'Islanda nella finestra di febbraio 2022. Questo il commento a caldo di coach Meo Sacchetti a fine gara.

"Non è stata una partita bellissima. Abbiamo fatto fatica a finalizzare in contropiede, e anche a difendere sui loro tiratori. Nel finale, però, siamo riusciti a raddrizzarla con un paio di belle difese e attacchi ragionati. Vincere questa partita era importante, anche di due punti. Sono tutte partite molto difficili. I ragazzi devono crescere e fare gruppo, ma è chiaro che dobbiamo lavorare ancora moltissimo, a partire dalla prossima finestra di febbraio. Siamo contenti perché se fossimo andati 0-2 in classifica sarebbe stata veramente dura".

"Oggi non siamo riusciti a dare la spallata definitiva dopo aver piazzato un paio di break importanti. Ma sono stati bravi anche loro a segnare canestri difficili. Mi aspettavo una partita dura, sì. In Russia non abbiamo giocato bene, e noi non ci conosciamo bene, quindi andiamo a sprazzi. La Russia ha una fluidità di gioco che noi non abbiamo ancora, per ora. Si vede che ci manca del lavoro, ma ci arriveremo. Non riusciamo a fare tanto contropiede, anche se abbiamo i giocatori per poterlo fare, e abbiamo rinunciato a qualche tiro di troppo per provare qualcosa di più facile. Il nostro front-court ha dato molto, con Diouf, Akele e Udom. Il primo tempo di Akele è stato molto importante, ma aveva già mostrato qualità. Udom è stato molto solido, ci ha dato consistenza e capacità di reggere sui cambi".

"Nel finale siamo stati bravi. Sono soddisfatto per come i ragazzi hanno reagito quando siamo andati sotto. Ci siamo rialzati con un paio di difese eccellenti, molto difficili da fare in quei casi, e l'abbiamo raddrizzata. Sono forse più soddisfatto di essere riuscito a vincerla così, lottando, che di venti punti in tranquillità".

