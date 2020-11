Stabilite ulteriori date per i recuperi di Eurolega ed EuroCup a seguito di partite rinviate dopo che alcune squadre avevano manifestato un elevato numero di casi di Covid-19 al proprio interno. A essere coinvolte sono l’Olimpia Milano in Eurolega e la Reyer Venezia in EuroCup. Per quanto riguarda la squadra di coach Ettore Messina, il match contro lo Zenit San Pietroburgo, già rinviato due volte prima per problemi Covid dei russi e poi per quelli dei lombardi, sarà di scena il 22 febbraio 2021 alle 18:00 italiane, in trasferta, prima di quello che nella cronologia normale è il 26° turno contro il Khimki Mosca (questa volta però al Forum).