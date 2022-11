Basket

Basket, Scariolo: "Partita stimolante, l'Italia è avversario di primo livello"

Sergio Scariolo presenta la partita di venerdì tra Italia e Spagna, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023. "Noi manteniamo la nostra linea di dare spazio a giocatori che non sono impegnati in Eurolega e NBA per continuare a formarli. Finora abbiamo fatto un bel lavoro: otto di questi hanno fatto parte della squadra che ha vinto gli Europei a settembre".

00:02:41, un' ora fa