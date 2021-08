Con le Olimpiadi di Tokyo 2020 ormai alle spalle da qualche giorno e il via della nuova stagione con l’A|X Armani Exchange Milano ormai alle porte, Sergio Rodriguez ha deciso di annunciare l’addio alla nazionale spagnola.

Dopo qualche giorno di riposo e riflessione, dopo tanti anni in Nazionale, è arrivato il momento dei saluti

Un’avventura iniziata nel 2005 e che dopo 16 anni si chiude quindi definitivamente. Con la maglia delle Furie Rosse 'el Chacho' ha conquistato 1 Mondiale (2006), 1 Europeo (2015), 1 argento e 1 bronzo alle Olimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016), 1 argento europeo (2007) e 2 bronzi europei (2013 e 2017) segnando quasi 900 punti totali.

Il giocatore ha comunicato la sua decisione con una lettera postata sui social:

“Dopo qualche giorno di riposo e riflessione, dopo tanti anni in Nazionale, è arrivato il momento dei saluti. Non è stato facile, ma sono sicuro che sia il momento giusto. Sono stato molto felice, una persona privilegiata per poter fare ciò che gli piace e per aver contribuito alla successi della propria nazionale. Ho potuto condividere la squadra con grandi giocatori, allenatori, le persone del gruppo, i presidenti José Luis Sáez e Jorge Garbajosa e tutti i tifosi"

