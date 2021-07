basket-mercato non si ferma mai, neppure a ridosso dei Giochi Olimpici. Non sono poche, infatti, le squadre di LBA che stanno mettendo a segno colpi importanti per ampliare o ritoccare i roster che affronteranno il campionato 2021-22. Dopo i colpi dell'Olimpia Milano, con Ilnon si ferma mai, neppure a ridosso dei Giochi Olimpici. Non sono poche, infatti, le squadre di LBA che stanno mettendo a segno colpi importanti per ampliare o ritoccare i roster che affronteranno il. Dopo i colpi dell'Olimpia Milano, con Nik Melli Troy Daniels su tutti, e l'accoppiata rinnovi-arrivi in casa Virtus Bologna , anche altre squadre hanno messo a segno colpi molto importanti. Tra chi si è affidato a un "usato sicuro" e chi ha invece preferito sposare una linea verde di ringiovanimento, andiamo a scoprire alcuni dei colpi più importanti degli ultimi giorni.

Adrian Banks si accorda con Trieste

Si chiude dopo una sola stagione il rapporto tra Adrian Banks e la Fortitudo Lavoropiù Bologna. Un amore probabilmente mai sbocciato del tutto e non per colpa delle parti in causa. Nello sport alcuni matrimoni sono fortunati, altri decisamente meno. Già tempo di voltare pagina, comunque, dal momento che la guardia statunitense ha già trovato una nuova sistemazione. L'Allianz Pallacanestro Trieste - e coach Franco Ciani, il quale ha sostituito Eugenio Dalmasson alla guida del club alabardato, con lo stesso Dalmasson che è rientrato nello staff dirigenziale dell'Umana Reyer Venezia - ha annunciato la firma di un annuale con l'ex numero 1 biancoblu. Banks diventerà così il punto di forza di un roster che deve ancora essere completato, ma a cui lo statunitense aggiungerà sicuramente esperienza e talento, come dichiarato dal nuovo tecnico biancorosso: "È uno dei giocatori che più hanno segnato le scorse stagioni e che più ha lasciato la sua impronta e il suo sigillo nelle esperienze che ha intrapreso. È quasi impossibile dire qualcosa di nuovo sulle sue qualità, tutti le conoscono e noi siamo convinti che si integrino perfettamente con il nostro progetto. [...] La sua capacità di essere sia solista e prima punta che uomo squadra capace di costruire insieme ai compagni completano quel mix di esperienza e gioventù che è la Pallacanestro Trieste". Quella triestina diventa così la quinta maglia che Banks vestirà in Serie A, dopo quelle di Varese, Avellino, Brindisi e, appunto, Fortitudo. Con 201 partite in carriera nel massimo campionato italiano (a 16.6 punti e 3 assist di media, oltre 52.6% da 2), l'apporto, in termini di esperienza, è assicurato e il colpo si rivelerà uno dei migliori di questa sessione estiva di mercato. Da valutare la convivenza con Corey Sanders, nuovo playmaker dell'Allianz, proveniente dall'Astoria Bydgoszcz, club che milita nella massima divisione polacca. Giocatore dalle spiccate doti di assistman e dal grande IQ cestistico, ma tutto da valutare in una realtà probante quale la LBA.

Brindisi prova a rifarsi il look come ogni estate

Salutati James Bell (trasferitosi all'Anwil Wloclawek), Darius Thompson (diretto al Lokomotiv Kuban) e Derek Willis (accasatosi all'Unicaja Malaga), l'Happy Casa Brindisi di coach Frank Vitucci è ora alle prese con nuove scelte di mercato. Una situazione che non spaventa affatto il ds Simone Giofrè, come dichiarato ai colleghi di Backdoor Podcast: "Ripartire da zero, ormai, è diventata una consuetudine, quindi se vogliamo possiamo dire che siamo abituati e non ci scomponiamo". E così, dopo il ritorno di Jeremy Chappell, il quale riabbraccia la Puglia al termine di un biennio a Venezia, Brindisi ha già annunciato l'arrivo di Myles Carter, centro dalle spiccate doti offensive e molto contemporaneo per l'attualità della pallacanestro. Mano educata, anche da 3 punti, gran sostanza nel pitturato e verticalità, Carter rappresenterà una carta importante anche in ottica Basketball Champions League. Brindisi deve ancora fare i conti con le incertezze circa il futuro di D'Angelo Harrison, che sembra volersi giocare le proprie chances di NBA in un mini-camp dei Philadelphia 76ers a fine luglio, ma la conferma dell'asse coach-direttore sportivo è garanzia, non solo sinonimo, di successi. Difficile ricordarsi infatti un acquisto sbagliato da parte di Giofrè o un giocatore che non abbia reso oltre le proprie possibilità, migliorando totalmente il proprio gioco, quando allenato da Vitucci. Il successo, peraltro, si costruisce sempre in casa e il presidente Marino lo sa bene: ecco spiegati i rinnovi fino al 2023 e 2024 di buona parte dello staff e delle dirigenza.

Cremona sposa una linea verde

Vanoli di coach Paolo Galbiati ha quasi completato il pacchetto italiani, aggiungendo Andrea Pecchia e Matteo Spagnolo, oltre a confermare Peppe Poeta e David Reginald Cournooh. L'interesse generato da Spagnolo è sicuramente altissimo. Il classe 2003, dopo aver firmato il primo contratto da pro col Real Madrid, è stato girato in prestito per un anno al club cremonese, in cui troverà senza dubbio terreno fertile per maturare molto. Destinato a un ruolo di primo piano anche coi Blancos, l'esperienza a Cremona sarà utile per affinare qualità tecniche e tenuta mentale, restituendo a coach Pablo Laso un atleta capace di poter calcare anche i parquet di EuroLega. Per quanto riguarda Pecchia, invece, si tratta del primo acquisto della Cremona 2021-22, dal momento che ambiente in cui consacrarsi ulteriormente dopo un biennio in chiaroscuro. Doti atletiche e tecnica di base abbondano, ora serve solamente trovare quella continuità utile a diventare perno imprescindibile del sistema Vanoli. Ancora da decifrare però le scelte circa gli stranieri, sperando che il general manager, Flavio Portaluppi, possa portare in Italia altri giocatori dall'abbacinante talento, come è stato per Daulton Hommes e Jarvis Williams. Ladi coach Paolo Galbiati ha quasi completato il pacchetto italiani, aggiungendo, oltre a confermare Peppe Poeta e David Reginald Cournooh. L'interesse generato da Spagnolo è sicuramente altissimo. Il classe 2003, dopo aver firmato il primo contratto da pro col Real Madrid, è stato girato in prestito per un anno al club cremonese, in cui troverà senza dubbio terreno fertile per maturare molto. Destinato a un ruolo di primo piano anche coi Blancos, l'esperienza a Cremona sarà utile per affinare qualità tecniche e tenuta mentale, restituendo a coach Pablo Laso un atleta capace di poter calcare anche i parquet di EuroLega. Per quanto riguarda Pecchia, invece, si tratta del primo acquisto della Cremona 2021-22, dal momento che l'accordo con Spagnolo non è ancora stato ufficializzato . L'ex-Cantù ritrova coach Galbiati, tecnico che lo aveva allenato per ben sei anni ai tempi delle giovanili dell'Olimpia Milano, ma anche undopo un biennio in chiaroscuro. Doti atletiche e tecnica di base abbondano, ora serve solamente trovare quella continuità utile a diventare perno imprescindibile del sistema Vanoli. Ancora da decifrare però le scelte circa gli stranieri, sperando che il general manager,, possa portare in Italia altri giocatori dall'abbacinante talento, come è stato per Daulton Hommes e Jarvis Williams.

Gli altri principali affari di mercato

Bertram Tortona, che non solo ha confermato Jalen Cannon, assoluto protagonista della promozione in LBA con un canestro in tap-in a 9 decimi dalla sirena di gara-4 di finale contro la Reale Mutua Torino, ma ha anche firmato Ariel Filloy, esperta guardia ex-VL, Tyler Cain, granitico centro, anch'egli ex-Pesaro, e Chris Wright, play già visto in Italia (a Torino, Reggio Emilia e Trieste) dotato di grandi capacità realizzative e ablità da passatore non indifferenti. I capitali non mancano al Derthona, ma spenderli in questo modo è sicuramente sinonimo di intelligenza nella gestione di un club di pallacanestro. Ritorno di fiamma invece tra David Logan e il Openjobmetis Varese si è assicurata il giovane centro Guglielmo Caruso, da seguire con interesse anche in ottica Nazionale, visto che la carta d'identità recita 03/07/1999. Reggio Emilia ha messo sotto contratto l'ala lituana Osvaldas Olisevicius e la combo-guard Bryant Crawford, top-10 nella storia di Wake Forest University per assist, tiri da 3 punti e palle rubate e nelle ultime due annate visto in Lituania con lo Juventus Utena. Giordano Bortolani è invece passato in prestito (da Milano) alla De' Longhi Treviso, club con cui cercherà di disputare anche la Basketball Champions League. Treviso è infatti inserita nel Gruppo B e dovrà affrontare i London Lions nei quarti; in caso di vittoria, già certa l'avversaria in semifinale, coi danesi dei Bakken Bears che attendono la squadra allenata da Max Menetti. Si muove molto bene la, che non solo ha confermato, assoluto protagonista della promozione in LBA con un canestro in tap-in a 9 decimi dalla sirena di gara-4 di finale contro la Reale Mutua Torino, ma ha anche firmato, esperta guardia ex-VL,, granitico centro, anch'egli ex-Pesaro, e, play già visto in Italia (a Torino, Reggio Emilia e Trieste) dotato di grandi capacità realizzative e ablità da passatore non indifferenti. I capitali non mancano al Derthona, ma spenderli in questo modo è sicuramente sinonimo di intelligenza nella gestione di un club di pallacanestro. Ritorno di fiamma invece trae il Banco di Sardegna Sassari , col "professore" che ha riabbracciato la Dinamo dopo 6 anni e andrà a completare il reparto esterni a disposizione di coach Demis Cavina, mentre lasi è assicurata il giovane centro, da seguire con interesse anche in ottica Nazionale, visto che la carta d'identità recita 03/07/1999.ha messo sotto contratto l'ala lituanae la combo-guard, top-10 nella storia di Wake Forest University per assist, tiri da 3 punti e palle rubate e nelle ultime due annate visto in Lituania con lo Juventus Utena.è invece passato in prestito (da Milano) alla, club con cui cercherà di disputare anche la Basketball Champions League. Treviso è infatti inserita nel Gruppo B e dovrà affrontare i London Lions nei quarti; in caso di vittoria, già certa l'avversaria in semifinale, coi danesi dei Bakken Bears che attendono la squadra allenata da Max Menetti.

