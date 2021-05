Basket

Basket, Serie A: Che serata per Alessandro Pajola! Segna 6 triple in gara-3 a Treviso

Alessandro Pajola è l'MVP della gara-3 dei quarti di finale vinta dalla Virtus Bologna per 105-100 in overtime sul parquet di Treviso. Il playmaker bianconero realizza 25 punti (massimo in carriera) con 7 assist e 6/7 dall'arco.

00:01:13, 17 minuti fa