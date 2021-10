Nella Lega Basket Femminile si ritorna a parlare del talento di Matilde Villa. La 16enne nativa di Lissone nella seconda giornata di campionato ha dato spettacolo sul parquet riscrivendo il proprio career-high in punti segnati.

La giovane playmaker della ASD Basket Costa ha sfiorato la tripla-doppia mettendo a referto 38 punti, con 8 rimbalzi, 4 assist e 26 di valutazione, tirando con il 77.7% da 2 (14/18) e il 25% da fuori l’arco (3/12). Una prestazione che però non è bastata ad evitare la sconfitta interna contro La Molisana Magnolia Campobasso per 98-93. Matilde Villa solo lo scorso Novembre 2020, e non ancora 16enne, aveva fatto registrare il massimo in carriera in Serie A: 36 punti segnati contro Sassari.

